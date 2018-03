Neukirch putzt Ort und Argen

Am Samstag sind in Neukirch und Umgebung wieder die freiwilligen Müllsammler unterwegs gewesen. Und das bei bestem Wetter. An die 20 Suchplätze, teils mit dem Auto anzufahren, teils fußläufig zu erreichen, seien abgearbeitet worden, sagte Helfer Martin Fluck im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung.

Mit den Siebtklässlerinnen Tochter Patricia und Freundin Mathea waren sie in Richtung Wildpoltsweiler unterwegs. „Da gab es einen Tierschädel mit Wackelzähnen“, zeigten sich die Schülerinnen beeindruckt. Der überwiegende Müllanteil habe sich aber aus „Coffee-to-go“-Bechern und Zigarettenpackungen ergeben. Mit beim Dorfputz dabei waren auch zahlreich die Schüler der Grundschule.

Schulleiterin Fuoß-Bühler wunderte sich nach den Funden befragt über Baustellenabfälle und erstaunlich viel kaputtes Spielzeug. Am merkwürdigsten sei ein „gefrorenes Igelfell“ gewesen. Im Dorf haben unter anderem Fritz Stohr und Adolf Lutz gesammelt – sie waren begeistert über eine große Tüte Gummibärchen für die Kinder, die ihnen aber als Belohnung, nicht als Abfall, beim Hof Witt samt Widmung „Für die liebe Dorfputztruppe“ in die Hände fiel. Die größte Gruppe – als solche bekamen sie auch von Bürgermeister Reinhold Schnell einen Gutschein vom Getränkemarkt Knill – waren die Angler, mit dem Fischerei Verein Neukirch (FVN) und dem Angelsportverein Neu-Ravensburg. Thomas Schupp, der Vorsitzende des FVN wies darauf hin, das man heute gleichzeitig den vom Landesfischereiverband ausgerufenen Tag des Gewässers entsprechend begangen habe.

Surfbrett und Toilettenschüssel

Dabei fanden die Fischer besonders Merkwürdiges an und in der Argen, darunter ein Surfbrett oder eine Toilettenschüssel. Allerlei sonstigen Müll gab es freilich auch – einschließlich vieler Autoreifen und Plastik. Die erfolgreiche „Putztruppe“ versammelte sich im Feuerwehrsaal anschließend zum gemütlichen Vesper.