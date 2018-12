Neukirch ist jetzt besser angebunden

Wie beim Gemeindecheck der Schwäbischen vor vier Jahren festgestellt worden ist – und in den vergangenen Jahren immer wieder thematisiert wurde, lag die Situation beim öffentlichen Personennahverkehr ÖPNV in Neukirch doch ziemlich im Argen. Der Wortlaut der Gemeinde und der Busgesellschaft RAB lautete: „Quasi abgehängt, gerade in den Schulferien.“ Das galt besonders auch für die Verbindungen nach Wangen.

Hier hat sich nun doch einiges getan. Stefan Leinweber von der DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee (RAB) hat die Möglichkeiten mehrfach im Gemeinderat vorgestellt, und nachdem gravierender Verbesserungsbedarf konstatiert wurde, wurden die Verbindungen optimiert, Leinweber hat in einer Pressemeldung von bodo und RAB die erfolgreiche Umsetzung vermeldet. Seit Anfang Dezember gelten im bodo-Verkehrsverbund neue Fahrpläne – und es hat sich nun mit der Linie 7545 (Tettnang–Neukirch-Wangen) tatsächlich etwas getan. Zur höheren Frequenz der Busse sowohl an Schul- als auch an Ferientagen gibt es eine wesentlich gleichmäßigere Verteilung der Fahrten. Inzwischen kann man auch in Neukirch von einem Stundentakt sprechen. „Das bringt deutliche Zeitvorteile und ich kann besser planen“, bestätigt eine Buskundin an der Haltestelle vor dem Rathaus. Am deutlichsten werden die Veränderungen in Richtung Wangen. Die Zahl der Fahrten ist fast verdoppelt worden. Und auch Tettnang mit weiterführenden Verbindungen ist tagsüber beinahe stündlich zu erreichen. An Feiertagen ist das Angebot beinahe verdreifacht worden. Der Dauerbrenner der fehlenden Verbindungen sobald Schulferien sind, sollte auch vom Tisch sein, denn selbst in Ferienzeiten Richtung Tettnang und Richtung Wangen gibt es um die zehn Verbindungen. Damit hat es deutliche Verbesserungen beim Takt und auch bei der Frequenz der Bus-Verbindungen gegeben.

Freilich hat sich Bürgermeister Reinhold Schnell über die Verbesserungen nach Jahren gefreut: „Da dürfte der nächste Gemeindecheck nun deutlich besser ausfallen.“ Mit ein wenig Stolz blickt der Schultes als Zweiter Vorsitzender des Neukircher Bürgerbusvereins auf eine weitere Verbesserung im Bereich der Personentransporte auch unter sozialen Aspekten: den Bürgerbus Neukirch. Schließlich ergebe das eine zusätzliche Verbesserung und Ergänzung zum ÖPNV.

Verbesserungsbedarf bleibt jedoch, denn Verbindungen Richtung Ravensburg lassen sich derzeit nur über Tettnang oder Wangen realisieren. Und auch die Umstellung auf bessere Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten bietende Niederflurbusse wird wohl noch bis 2020 dauern. Bleibt zu hoffen, dass die Bürger die verbesserten Verbindungen nun auch eifrig nutzen, damit Frequenz und Zeiten des neuen Fahrplans auch bestehen bleiben.