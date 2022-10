Neukirch hat jetzt einen eigenen Imagefilm

Die Gemeinde hat sich einen acht Minuten langen Film geleistet, in dem Neukirch mit all seinen Facetten präsentiert wird. So sieht der neue Imagefilm aus.

3 PLUS-Artikel kostenlos Mit einer Registrierung lesen Sie 3 PLUS-Inhalte und 10 freie Inhalte im Monat kostenlos. Sie sind bereits registriert? Hier einloggen. Registrieren