Neukirch hat einen frisch gefällten Maibaum

Am Samstag haben sich 17 Mitglieder der Kolpingsfamilie und Gäste am Bauhof zum Maibaumkranzen getroffen. Besonders in diesem Jahr: Der Baum ist frisch gefällt worden.

Nachdem der alte Maibaumstamm jahrelang seinen Dienst getan hat, war nun auch aus Sicherheitsgründen ein neuer Stamm fällig. Als Privatspende gab es eine fast 30 Meter lange Weißtanne – und deren prächtigen Zweige wurden gleich verwendet. Monika Stocker organisierte und zeigte, wie es geht. Die Äste werden in relativ kleine Stücke gekürzt und dann mit Blumendraht kunstvoll gewunden. So müssen immerhin 26 Meter Tau zur Girlande werden und zwei Kranzringe um die vier und fünf Meter sollen auch noch geschmückt sein. Die Gruppe war bei bestem Wetter von 10 Uhr bis weit in den Nachmittag beschäftigt. Foto: Olaf E. Jahnke