Neukirch baut Glasfaserleitungen aus

Der Neukircher Gemeinderat hat am Montag den weiteren Ausbau der Fiberglasleitungen besprochen. Seit 2014 ist die Gemeinde an den Vorbereitungen zu noch schnelleren Datenleitungen. Anders als manche bundespolitische Initiative scheint es jedoch tatsächlich voranzugehen. 2016 hat der Rat weitere Planungsmaßnahmen an die Firma Teledata aus Friedrichshafen vergeben, um einen „FTTX Masterplan“ zu erstellen, also Neukirchs Haushalte mit Fiberglasanschlüssen zu versorgen.

Zur Vorstellung des Masterplans und der Backbone-Planung des Kreises sind Stephan Linz, Markus Oberholzer von Teledata sowie Netzwerkspezialist und Haslach-Wasserversorgungs-Geschäftsführer Ralf Witte in den Rat gekommen. Linz betonte: „Neukirch ist eine wirkliche Glücksgemeinde, was die Versorgung von der Telekom angeht.“ Hier sei vielfach schon Glasfaser verlegt – und es würden schon vielfach Bandbreiten von 50 bis 100 MBit erreicht, bei Kabel sogar bis zu 400 MBit. Andererseits gelte auch gerade für Neukirch: Je weiter ländlich, desto problematischer die Versorgung. Als Beispiel nannte er Flunau. Dort Wohnende hätten das Pech, dass hier gerade mal 4 MBit an Datenmenge ankommen. Hier komme auch das Kupferkabelproblem der Telekom zum Tragen. Aufgabenstellung für den Ausbau der Bereitbandversorgung: Es solle überall nachhaltig und ausreichend ausgebaut werden. Dabei gelte es 748 Gebäude mit 110 Haushalten zu beplanen.

Für einige Versorgungsbereiche sei auch Eigeninitiative möglich, mit relativ einfachen Mitteln könnten so im ländlichen Bereich mit eigenem Gerät Leitungen gelegt werden, so dass man für weitab gelegene Häuser Kosten sparen könnte. Ansonsten, so berichtete Teledata-Mitarbeiter Markus Oberholzer, seien zunächst 45, maximal 60 kleinere Verteiler abseits vom Hauptverteiler geplant, für diese soll wiederum eine Leerrohrinfrastruktur entstehen. Die geschätzten Gesamtkosten lägen mit Material- und Tiefbaukosten zusammen etwa bei sieben Millionen Euro. Auf eine Zeitangabe wollte sich Teledata nicht festlegen, das hänge auch von den Haushaltsmöglichkeiten ab.

Bürgermeister Reinhold Schnell zeigte sich optimistisch, was die Kostenhöhe angehe: „Das sind notwendige Infrastrukturkosten.“ In Gemeinderat und Verwaltung herrschte zwar Konsens über die Planung, Bedenken kamen jedoch aus allen Fraktionen, dass das alles viel zu lange dauere, bei rasanter Fortentwicklung der Technik.

Geschäftsführer Ralf Witte, der für die Haslach-Wasserversorgung bei den Rohrleitungen auch die Glasfasertechnik mit verbaut, berichtete über Pläne für Glasfaserkabelschächte in Verbindung mit dem Wasserleitungsbau sowie einem Backbone-Netz, dem Hauptdatennetz im Bodenseekreis. Das solle auch Neukirch mit versorgen, die Leitung soll entlang der L 333 bis zur Ortsmitte Neukirch verlaufen. Dort wird ein zentraler Anschlusspunkt gebaut. Richtung Wildpoltsweiler und Wittenberg soll diese Leitung dann wieder die Gemeinde verlassen.

Einig waren sich die Räte fraktionsübergreifend, dass hier viel Zeit vergehen könnte, die man eigentlich nicht habe. CDU Fraktionschef Adrian Strauß machte darauf aufmerksam, dass es an bestimmten Stellen jetzt schon dringenden Bedarf gebe. Hier ergab sich nach kurzer Diskussion, dass man an eine Zwischenlösung denken könne, mit Richtfunk oder einer Extra-Leitung auf dem Grünstreifen oder mit Mini-POP-Verteileranlagen. Ralf Witte wies darauf hin, dass man nach Dringlichkeit des Bedarfes entscheiden müsse.

Eine konkrete Zeitplanung wurde im Rat auch dafür nicht besprochen.

Die Nachfrage von CDU-Rat Martin Fluck ergab, dass noch Verwaltungs- und Ingenieurleistungen von 15 Prozent hinzugerechnet werden müssen.

Zur Sprache kamen auch Probleme mit der Telekom bei der Entscheidung von Leitungsnutzung ebenso wie ein grundsätzliches 10-jähriges Hinterherhinken bei der Entwicklung durch die Telekom-Entscheidung für Kupferkabel.