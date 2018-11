Neuer Verein will die Musik fördern

Die Gemeinde Neukirch hat einen neuen gemeinnützigen Verein: Gegründet wurde ein Förderverein, der den Musikverein Wildpoltsweiler ideell und finanziell unterstützen will. „Jetzt sind alle Hürden genommen und die Zeit reif, an die Öffentlichkeit heranzutreten“, sagt Sandra Reihs, erste Vorsitzende des neu gegründeten Fördervereins Musikverein Wildpoltsweiler. So ist der Verein zum einen beim Amtsgericht Ulm eingetragen und zum anderen wurde vom Finanzamt Friedrichshafen der gemeinnützige Satzungszweck bestätigt, heißt es in einem Schreiben des Fördervereins.

„Das ist unter anderem wichtig, damit der Verein Spendenbescheinigungen ausstellen kann“, sagt Reihs. Die vergangenen Monate der Vereinsgründung seien rückblickend „quasi ein Durchmarsch“ gewesen. Es habe sich gelohnt, Zeit im Vorfeld zu investieren, um den Satzungstext mit den neuen Datenschutzbestimmungen genau auszuarbeiten und die rechtlich notwendigen Prozesse einer Vereinsgründung zu kennen.

Die offizielle Geburtsstunde des Fördervereins ist der 21. August 2018, an dem alle vierzehn Gründungsmitglieder die Satzung in der Gründungssitzung unterzeichneten und für die kommenden drei Jahre die Vorstandschaft des jungen Vereins wie folgt wählten: Erste Vorsitzende ist Sandra Reihs, Stellvertreter und zweiter Vorstand Paul Stocker. Martin Klingseis ist Kassier, Hubert Bröhm Schriftführer. Georg Härle komplettiert als Beisitzer, Martin Wunn und Michael Abs übernehmen die Kassenprüfung.

Ab jetzt ist das erklärte Ziel des Fördervereins die ideelle und finanzielle Förderung des Musikvereins Wildpoltsweiler, zum Beispiel durch das Sammeln von Spenden oder die Organisation von Veranstaltungen. Dafür habe der Verein laut Reihs eine hervorragende Grundlage: „eine erfahrene Vorstandschaft und motivierte Gründungsmitglieder“.