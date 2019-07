Neue Mitte Neukirch: Die Planungsgrundlagen stehen

Es geht weiter voran mit der neuen Ortsmitte in Neukirch. Der Gemeinderat hat sich am Montag für die grundsätzlich vorgeschlagene Platzgestaltung vom Planungsbüro „freiraum“ ausgesprochen, die Inhaberin Anja König präsentiert hat. Geschätzte Gesamtkosten für die Platzgestaltung liegen laut Bürgermeister Reinhold Schnell bei knapp 700 000 Euro Gestaltungskosten. Nach Abzug der erwarteten Förderung muss die Gemeinde noch rund 450 000 Euro stemmen.

Die Planerin wies auf die Verbindung von Nutzungs- und Aufenthaltsqualität hin. Daher solle die neue Ortmitte grundsätzlich frei vom fließenden Verkehr bleiben. Gleichsam dekorativ wie praktisch soll eine Stufenanlage in Richtung Kirchengelände sein. Als weitere Elemente sollen Baumgruppen für Schatten sorgen. Verschiedene Nutzungssituationen hat König auch dargstellt. Möglich sei vom Marktgeschehen über das Aufstellen eines Festzelt bis zur Parkraumnutzung sehr viel. Parken ist – in Neukirch eher ungewöhnlich – doch ein wichtiges Element der Planung geworden. So sind im „Alltagsbetrieb“ allein 64 Parkplätze vorgesehen. Dazu kommen noch die vom Bauträger erstellten Plätze in Außenbereich und Tiefgarage, sodass man bei rund 100 Parkplätzen liegen könne, als „Maximalszenario“, referierte die Planerin. Als zentrales Element am Nordende des Platzes soll eine praxisgerechte Fundament- und Stellanlage für Narren-, Mai- und Weihnachtsbaum entstehen. „Hier arbeiten wir noch an einer passenden technischen Lösung mit den beteiligten Vereinen und der Kirche“, stellte Reinhold Schnell in Aussicht. Planerin König betonte: „Das Element der Stufenanlage ist wesentlich“ aber auch „Wasser belebt den Platz.

Diskussionen und eine Sonderabstimmung gab es zum Thema „Platzgestaltung mit Wasser“. Die Planerin schlug vor, hier eine pragmatische Lösung mit einer kleinen, variablen Fontänenanlage für rund 16 000 Euro zu realisieren. Einen Trog zu ähnlichem Kostenumfang stellte König auch vor, gab aber zu bedenken, dass der bisher existierende Brunnen seit Jahrzehnten außer Betrieb sei. Gegen Wasser auf dem Platz argumentierten einige CDU-Räte mit „nassen Kindern“ oder fanden, „Grün ist wichtiger als Wasser“ (Vera Fischer), hatten Bedenken wegen des „Unterhaltsaufwands“ (Walter Gauß), oder sahen „Winterbetriebsaufwand“ und rechtliche Risiken (Manfred Amann).

Diskutiert wurde außerden, dass ausreichend Bäume für Schatten sorgen sollen. Planerin König stellte dar, dass noch eine Möglichkeit hinzukomme, einen Schirm am Südende zu platzieren, in Verbindung mit Überdachung und Hausmeisterraum. Bedenken einiger Räte wegen der großen Platzfläche, begegnete die Planerin mit variablen Bodenplatten, Grün- und Sitzelementen. Weitere Themen waren öffentliche Toiletten, Bodenhülsen, Fahrradständer sowie die Errichtung von zwei Versorgungsstationen für Strom, Wasser und Abwasser. Gesprochen wurde ebenfalls über die Ausgestaltung eines Deko-Elements in der Kombination von Kunst und Spielgerät. Über Letzteres ebenso wie über praktische Beispiele der Ausgestaltung einer Brunnenanlage wollen sich Rat und Planer noch bei Ortsterminen in der Umgebung informieren. Beschlossen wurde, gegen die Stimmen der CDU-Fraktion, dass die „Wasserspiele“ Gegenstand der weiteren Planung bleiben sollen. Der sonstigen Planung stimmten Neukirchs Rat, letztmals in der alten Besetzung, einstimmig zu.