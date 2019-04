Nach AOK-Aktionstag boomt Volleyball bei der Neukircher Jugend

Am Freitag ist der zweite Grundschulaktionstag Volleyball auf Initiative der AOK Baden-Württemberg in Kooperation von Sportverein und Grundschule umgesetzt worden. 62 Kinder der Klassen drei und vier haben teilgenommen, und pritschten oder baggerten in der Mehrzweckhalle begeistert mit. Angeleitet von Adolf Lutz vom TSV Neukirch, den Junior-Assistentinnen Annika Folz, Franka Gierer sowie Schulleiterin und Sportlehrerin Simone Fuoss-Bühler wurde fleißig geübt. Beachtlich sei die Zahl von zwölf Neuzugängen von Grundschülern seit dem vergangenen Jahr bei der Volleyballabteilung des TSV-Neukirch, berichtete Vorstandsmitglied Lutz. „Die Trainingstage und das Schnuppertraining im Verein haben wohl Begeisterung geweckt“, so vermutete er, der die an zwei AOK-Trainingstagen stattfindenden Sportstunden das zweite Jahr unterstützt. Schulleiterin Simone Fuoss-Bühler findet: „Die Kooperation mit dem Sportverein hat gut zur Unterrichtsergänzung und als Motivation zur sportlichen Betätigung außerhalber Schule beigetragen.“ Foto: oej