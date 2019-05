Musikverein Wildpoltsweiler stellt sich neu auf

Der Musikverein Wildpoltsweiler hat kürzlich seine diesjährige Hauptversammlung abgehalten. Nach der Begrüßung durch Vorständin Anne-Marie Zeh folgten die Berichte der Schriftführerin, des Kassiers und der Jugendleiterin, welche sich laut Pressemitteiilung des Vereins allesamt als überwiegend positiv erwiesen. Eine erfreuliche Nachricht kam auch von Jugendleiterin Sabine Hagg, denn es befinden sich aktuell immerhin zehn Kinder und Jugendliche in Ausbildung beim Musikverein Wildpoltsweiler.

Im Anschluss folgten Dankesworte an alle Funktionsträger im Verein für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr. Ein weiterer Dank ging an die „Weitfahrer“ sowie die Musikanten, die besonders häufig bei Proben anwesend waren.

Bevor die Wahlen der neuen Vorstandschaft durchgeführt wurden, wurde noch ein kleiner Ausblick auf das kommende Jahr mit verschiedenen Auftritten geworfen.

Bei den anschließenden Wahlen kündigte sich auf einigen Positionen ein Wechsel an. Doch zunächst wurde eine Satzungsänderung notwendig, um die Wahl eines Vorstandsteams mit bis zu drei Personen zu ermöglichen. So möchte der Verein die Aufgaben der bis dato zwei Vorstände besser verteilen, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt. Das neue Vorstandsteam des Musikvereins wird aus Anne-Marie Zeh, Markus Wenzler und Sandra Schupp gebildet. Den nun frei gewordenen Posten als Schriftführerin übernimmt Miriam Wellhäuser. Sabine Hagg gibt ihre Aufgabe als Jugendleiterin an ihre bisherige Stellvertreterin Sabrina Wellhäuser weiter. Kassierer bleibt weiterhin Thomas Heine, auch Beate Bröhm behält ihre Position als zweite Dirigentin. Als Beisitzer gewählt wurden Michael Hagg, Gabriel Härle, Martin Klingseis und Dominik Butscher. Ein herzliches Dankeschön ging an die ausscheidenden Beisitzer Stefan Birkle und Bettina Wenzler für ihr langjähriges Engagement in der Vorstandschaft.