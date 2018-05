Musikverein sorgt für Stimmung beim Vatertagshock auf Dambachhof

Der Neukircher Musikverein hat sich zum Himmelfahrts- und Vatertag einmal mehr voll engagiert. Nach Gottesdienstbegleitung war man bei der gut besuchten Öschprozession dabei. Zahlreiche Teilnehmer sind bei der ausgedehnten Flurprozession mitmarschiert. Dann ging es gemütlich beim Vatertagshock auf dem Dambachof weiter. Das Duo Bichelmeier hat in munterer Weise das Aufwärmen übernommen – dann spielte wieder der Musikverein mit der kleinen Besetzung unter Leitung von Stephan Hofer auf. Der Musikverein sorgte mit Polkas und Märschen für Vatertagsstimmung. Andere Vereinsmitglieder waren am Grill, an der Getränke- und Kuchentheke im Einsatz. Schließlich kamen die Mini-Musik und die Spätlese dran. Dirigent Thomas Ruffing lobte den vollen Einsatz der Musiker und auch Stephan Hofer zeigte sich sehr zufrieden: „Klasse Tag, tolle Sache und viel Engagement“. Hausherr Josef Nuber hat den Dambachhof wieder als Location zur Verfügung gestellt. „So lange ich nichts machen muss, lasse ich mir das gerne gefallen“, sagte er. Foto: oej