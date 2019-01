Musikerinnen erfreuen mit Barockmusik

Im Juni hatte das „Telemann Consort Tettnang“ in der Kammermusikreihe in St. Johann sein erstes öffentliches Konzert, am Sonntagabend hat das Ensemble zu feierlicher Barockmusik in die Pfarrkirche Neukirch eingeladen.

Hinter dem neuen Namen verbergen sich die Oboistin Bettina Mohn, die Flötistin Hanna Kaiser, die Geigerin Theresia Weber und die Sängerin und Pianistin Ina Maria Weißbach, die an der Musikschule Tettnang unterrichten, sowie die Cellistin Annja Korsmeier von der Musikschule in Ravensburg – sie alle sind auch in unterschiedlichen Ensembles und Orchestern zu hören. Die Liebe zum Barock hat sie das Barockensemble gründen lassen, gespielt wird auf Barockinstrumenten.

Stilistische Bandbreite

Rund 3620 Werke seien von ihrem Namensgeber nachgewiesen, davon circa 850 kammermusikalische – ein weites Feld mit ungewöhnlich großer stilistischer Bandbreite. „Tafelmusik“ nennt sich ein vielschichtiger Werkzyklus, aus dem die Musikerinnen eingangs ein Quartett spielten. Der besseren Verkäuflichkeit halber hat Telemann dem Zyklus diesen Namen gegeben, doch nur geübten Musikern gelingt der spielerische Zugang zu der heiteren Kunst mit ernstem Anspruch. Dieses heitere, unbeschwerte Miteinander war umso mehr zu genießen, als man die Musikerinnen im Kammerkonzert quasi hautnah erleben, dem charakteristischen Klang der einzelnen Instrumente nachspüren darf. Traversflöte Violine oder Oboe verbanden sich zum Duo, wetteiferten oder bildeten wieder eine harmonische Einheit mit Cello und Cembalo, die ihnen eine tragende Basis gaben. Prägnant kamen die Stimmungen herüber, nachdenklich, hüpfend und tirilierend und fröhlich davongaloppierend.

Mit dem Trio in C-Dur des jüngsten Bach-Sohns Johann Christian Bach kündigte sich eine neue, galant-graziöse Zeit an. Neben melodischer Anmut und Leichtigkeit kam hier im Adagio eine Empfindsamkeit, eine leichte Melancholie zum Tragen, während am Ende wieder bezaubernde Heiterkeit stand. Bezaubernd war das Ping-Pong-Spiel in den Dialogen von Violine, Traversflöte und Cello. In der folgenden Triosonate c-Moll von Telemann mit Oboe, Blockflöte, Cello und Basso continuo war neben heiterem, reich verziertem Spiel im Andante eine pastorale Musik zu hören, die noch schön in die ausklingende Weihnachtszeit passte, während das Allegro wieder brillant vorangetrieben wurde. Hatte Ina Maria Weißbach meist am Cembalo begleitet, durfte man sie mit Georg Friedrich Händels Kantate „Singe, Seele, Gott zum Preise“ aus den „Neun deutschen Liedern“ als Sängerin hören. Voll klang ihr warmer Sopran, kultiviert die Koloraturen, dennoch hätte man sich den Text des Lobpreises im Flyer gewünscht.

An der Schwelle von Barock zur Klassik stand der Telemann-Verehrer Johann Friedrich Fasch, der das Quintett wieder zusammenführte. Feierlich war das Largo, eigenwillig schroff das Grave, umso unbeschwerter zuletzt das liebliche Allegro mit seiner galanten Linienführung.