Motorradfahrer wird in Feld geschleudert

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam am Mittwoch gegen 18 Uhr ein 19-jähriger Motorradfahrer auf der L 335 nahe Neukirch von der Straße ab. Der Motorradfahrer war auf der Landesstraße in Richtung Neukirch unterwegs, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dadurch wurde das Motorrad im Bereich des Feldes ausgehebelt, der Fahrer flog mehrere Meter durch die Luft in ein angrenzendes Feld. Er wurde schwer verletzt. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad wurde abgeschleppt.

