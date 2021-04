Motorradfahrer wird bei Unfall auf der Landstraße 333 bei Bernried schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf der Landstraße 333 bei Bernried ereignet. Ein 24-jähriger Autofahrer war mit seinem BMW aus Tettnanger Richtung kommend unterwegs und wollte nach links in den Rotmooser Weg abbiegen. Dabei übersah er einen aus Neukircher Richtung nahenden 66-jährigen Motorradfahrer, sodass es zur Kollision kam. Der Zweiradfahrer wurde über das Auto auf die Fahrbahn geschleudert und in der Folge mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Wagen des Unfallverursachers entstand rund 4000 Euro, am Suzuki-Motorrad etwa 2500 Euro Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, heißt es im Bericht der Polizei.