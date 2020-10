Motorradfahrer stürzt und rutscht gegen Auto

Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro sind die Folgen eines Motorradunfalls am Donnerstagvormittag gegen 10.15 Uhr auf der L 335. Ein 53-jähriger Mann fuhr laut Polizei mit seiner Maschine von Neukirch in Fahrtrichtung Hinteressach, als er in der Rechtskurve an der Einmündung Seehalde stürzte und sein Motorrad gegen den Wagen eines entgegenkommenden 78-Jährigen rutschte. Bei dem Verkehrsunfall kamen keine Personen zu Schaden.