Mofafahrer schlittert nach Sturz unter Lkw

Glück im Unglück hatte ein 36-jähriger Mofa-Fahrer am Dienstag bei einem Unfall auf der Landesstraße 331. Gegen 13.45 Uhr war er laut Polizeibericht mit seinem Zweirad in Wildpoltsweiler unterwegs, als er sich offenbar an einem entgegenkommenden Lastwagen erschrak und daraufhin die Kontrolle über sein Mofa verlor.

Verletzungen müssen in Klinik behandelt werden

Der Mann stürzte zu Boden und schlitterte mit seinem Mofa unter den Lkw, heißt es im Polizeibericht weiter. Dabei kam es jedoch glücklicherweise nicht zu einem Zusammenstoß.

Der 36-Jährige zog sich Schürfwunden zu und wurde zur weiteren Untersuchung und Versorgung seiner Blessuren in eine Klinik gebracht. An seinem Fahrzeug entstand rund 500 Euro Sachschaden, es war nicht mehr fahrbereit.