Mit vielen Bildern: Dieses Halloween-Haus am Bodensee lehrt Besucher das Fürchten

Hunderte große und kleine Gruselfans haben sich am Halloween-Abend vor einem Haus in der Tettnanger Straße in Neukirch versammelt.

Zum gruselig dekorierten Gebäude eingeladen worden war mit einer gereimten Facebook-Einladung, die offensichtlich funktionierte: „Wenn der Kürbis leuchtet in der Nacht, ist das Grauen an der Macht. Donner, Blitz und dunkle Schwaden, ihr seid eingeladen.“ Sogar die Jugendfeuerwehr war vor Ort, um mit Fahrzeugen die Tettnanger Straße „abzusperren“ oder zumindest den Verkehr verlangsamen.

Der „Augapfelbaum“ im Horror-Keller. (Foto: Olaf E. Jahnke)

Von Laser-Lichtern im Baum, Horrorskeletten, Nebel, beweglichen Figuren mit sich öffnenden bizarren Särgen bis hin zu aus der Grabstätte kriechende Skelette war allerlei geboten im Halloween-Garten. Durch das gesamte Ensemble klangen Horrorgeräusche, bedrohliche Songfetzen, Teufelslachen oder andere Sounds.

„Schön gruselig“, fanden das Groß und Klein vor Ort. Tatsächlich äußerte sich die Mehrzahl begeistert. Manche hatten sich als Hexe, andere als Monster verkleidet. Eben passend zum Geisterspektakel in der Neukircher Ortsmitte.

Zum Garten kamen in diesem Jahr auch erstmals begehbare Kellerräume mit sechs einzelnen kleineren und größeren Ensembles des Grauens hinzu sowie ein Horrorraum, der „Zerlegeraum“ oder auch „Metzgerei“ genannt.

Viel Zeit und Geld investiert

Ein wenig war der Abend wie in der Geisterbahn, wo zu den Figuren noch „echte“ Horrorgestalten mit menschlichem Innenleben kommen. Die konnten freundlich sein, wie im „Kinderschreck-Keller“, wo es tatsächlich vom Skelettmann Süßes statt Saurem gab, oder auch ziemlich „horrormäßig“, sei es mit laufender Kettensäge am „Augapfelbaum“ oder mit Schweinemaske und Axt in der „Metzgerei“.

Draußen war eine Garage zum Kürbis-Orakel umfunktioniert wurde, mit sprechenden und singenden elektronischen Kürbissen – eine wahre Multi-Media Show.

Die Ensembles im Keller und den Schreckensräumen waren nur am Halloween-Abend, in der Nacht vor Allerheiligen beziehungsweise am Abend des Reformationstages geöffnet. „Der Halloween-Garten bleibt noch eine Woche in Betrieb“, sagte die Herrscherin über Halloweenhaus und Schreckensräume, Sylvia Reich-Sander, selbst als Hexe verkleidet.

Lichteffekte und jede Menge Deko prägen den Halloweengarten. (Foto: Olaf E. Jahnke)

Seit September habe man diesmal an dem Halloween-Deko-Spektakel gearbeitet. Mit fünf Helfern, den Nachbarn und dem Technik-, Licht- und Soundspezialisten, ihrem Schwager Thomas Schön. Die „unterirdisch gruselige Keller- und Garagenkombination“ war neu.

Und man habe, wie immer, einiges investiert, nicht nur an Zeit sondern auch in neue Ideen und Deko. „Das sind mindestens 1000 Euro an neuen Sachen, die dazu gekommen sind. Gesamt lässt es sich kaum beziffern. Nicht mitgerechnet sind dazu die Technik- oder die Energiekosten“, so Reich-Sander.

Am ersten Advent geht es weiter

Natürlich funktioniere vieles mit LED oder mit Batterien, dafür bräuchten die Elektromotoren für hüpfende Totenköpfe, Sargdeckelbewegungen oder fliegende Hexen schon einiges an Strom. Aber das sei ihnen die Sache wert, sagte Sylvia Reich-Sander.

Publikumsfreude und positive Reaktionen täten ein Übriges. „Einige, besonders die Kinder, schauen schon seit Wochen vorbei und bewundern den Fortschritt oder staunen über Neues“, berichtete sie und ergänzte, „man merkt förmlich, wie die Spannung steigt.“

Bei uns gibt’s noch keinen Sparzwang, da fällt nichts aus.

Auf die Frage nach Energiesparoptionen erklärte Reich-Sander: „Bei uns gibt’s noch keinen Sparzwang, da fällt nichts aus.“ Die Entscheidung, wieder volles Halloween-Programm zu fahren, sei rasch gefallen. Schließlich habe man Spaß und bringe den auch anderen, das sei entscheidend.

Wie es weiter gehen soll, auch dazu ist die Antwort klar: „Wir freuen uns von Event zu Event.“ Ab erstem Advent soll es schon mit der aufwändigen Weihnachtsdekoration weiter gehen.

Buh!

Trotz aller Vorfreude für das Lustig sein und Streiche spielen, appelliert die Polizei dennoch in dieser besonderen Nacht an die Vernunft jedes Einzelnen.