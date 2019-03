Mit Spaten und Schaufeln fällt der Startschuss zur Kindergarten-Erweiterung

Bis auf eine Gruppe sind alle Kinder und Erzieherinnen des Neukircher Kindergartens am Dienstag beim Spatenstich dabei gewesen. Darüber hinaus waren die meisten am Ausbau Beteiligten oder vom Anbau betroffenen Personen aus Verwaltung, Gemeinderat, Bauhof, Schule, Architekturbüro und Baufirma vor Ort. Mit Gummistiefeln ausgestattet und mit Schaufeln und Spaten bewaffnet, machten sich die zahlreichen großen und kleinen Teilnehmer für den großen Spatenstich bereit. „Bisher ist alles optimal gelaufen, auch mit den ersten Arbeiten auf dem Gelände, dank der Baufirma aber auch dank des Bauhofs!“ sagte Architekt Peter Küchenmeister auf Nachfrage. Wenn das so weiter gehe, könne man womöglich schon Ende des Jahres mit einer Fertigstellung rechnen. Neukirchs Bürgermeister Reinhold Schnell zeigte sich ebenfalls zufrieden, dass es rasch vorangeht. Zusammen mit den Renovierungsarbeiten fürs alte Gebäude und dann als Gesamtkomplex mit dem Anbau habe man letztlich für die Zukunft den richtigen Weg beschreiten können. Letztlich bekomme man nun für 1,5 Millionen Euro einen in jeder Hinsicht zeitgemäßes und von der Größe her passendes Gesamtensemble. Foto: oej