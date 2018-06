Mit den Unterschriften kann der Neukircher Bürgerbus starten

Es ist vollbracht: Am Mittwoch haben der Vorsitzende des Vereins Bürgerbus Neukirch, Alexander Mayer (rechts), und Bürgermeister Reinhold Schnell den Rahmenvertrag zum Betrieb des Bürgerbusses anlässlich einer Vorstandssitzung im TSV-Heim unterzeichnet. Der Gemeinderat hatte in seiner jüngsten Sitzung der Vereinbarung bereits zugestimmt (die SZ berichtete). „Bei 20 Fahrern und 80 Vereinsmitgliedern dürften es gerne noch mehr Beteiligte werden“, sagte Mayer. Schließlich sei die Plattform für die ganze Gemeinde gedacht. Erste Fahrten sollen schon ab Montag laufen. Schnell wies noch darauf hin: „Offiziell wird das Fahrzeug am 12. Juli in Dienst genommen und somit eingeweiht.“ Letzteres darf wörtlich genommen werden: Dekan Reinhard Hangst wird die Weihe und Segnung vornehmen. Foto: oej (oej)