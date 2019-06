„Mein Garten summt“: Simone Kern spricht in Neukirch

Die Neukircher Bürgeraktion „Mach mit – Neukirch blüht“ stößt auf große Resonanz. Niko Wachter und Alexander Mayer, die zwei Sprecher der Initiative, waren begeistert vom Interesse an der Auftaktveranstaltung Mitte Juni. Über 60 Bürger waren in die Ideenwerkstatt gekommen, jeder bot auf seine Art und Weise seine Mitarbeit auf dem Weg zu mehr Artenschutz und eine blühende Landschaft rund um die Gemeinde an. Nächster Termin dorthin ist ein Vortrag von Simone Kern am Donnerstag, 18. Juni, um 19.30 Uhr im Neukircher Feuerwehrhaus. In ihrem Vortrag „Mein Garten summt“ gibt die Landschaftsarchitektin und Buchautorin aus Argenbühl interessante Einblicke aber auch wertvolle Tipps und Tricks für insektenfreundliche beziehungsweise artengerechte Gartengestaltung, heißt es in einer Ankündigung. Der Eintritt ist kostenlos, um Spenden wird gebeten. Wer bei der Neukircher Aktion mitmachen will, ist willkommen. Das Mitmach- und Austauschforum läuft über die E-Mailadresse machmit@nikowachter.com. Foto: Alexander Mayer