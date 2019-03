Matthias Walser verabschiedet sich auf hohem Niveau

Im gut besuchten Dorfgemeinschaftshaus Wildpoltsweiler hat die Jugendkapelle Neukirch letztmals ein Programm mit Dirigent und Musiklehrer Matthias Walser vorgespielt. Die JuKa mit Musikern aus Goppertsweiler, Wildpoltsweiler und Neukirch bewies insgesamt hohe Qualität, meist ein feines Taktgefühl sowie ein für ein Jugendorchester beachtliches Rhythmus- und Swingtalent.

Das Programm begann mit einer Fanfare, um gleich zu John Lennons „Imagine“ zu wechseln. So ging es „All summer long“ durch die Jahre, von Frank Sinatra bis Michel Jackson plus dem „Television Showcase“ der 70er, einschließlich Serienmelodien von „Miami Vice“, dem „A-Team“ oder der „Muppet-Show. Besonders gelungen „See you again“ oder „I’ll be there“, aber mit „Fun, Fun, Fun“ war auch der Beachboy Surfsound recht ordentlich getroffen.

Das letzte Lied, bei dem sich Walser auf einen Sessel aus den 1960er- Jahren setzen durfte, war von der Jugendkapelle selbst eingeübt und arrangiert, das sehr passende „I did it my way“.

Zum Abschluss gab es reichlich Dank und Geschenke – sowie bewegende und humorvolle Dankesworte von den Registersprechern und dem Jugendkapellen-Leitungsteam wie: „Danke für die viele Energie“ oder „es war oft anstrengend – aber eine tolle Zeit“.

Für den sich verabschiedenden Dirigenten gab es stehenden Applaus – und ohne zwei sich anschließende Zugaben „You Raise Me Up“ und „Irish Dream“ hörte das Publikum nicht auf zu klatschen.

Im Gespräch war von Walser zu erfahren: „Fünfeinhalb Jahre sind doch eine Hausnummer – und durch meine beruflichen Anforderungen als Leiter der Musikschule Salem sowie anderer Herausforderungen war es nun einfach an der Zeit“, erläuterte der langjährige JuKa-Leiter.

Zu der gelobten Performance seines Ensembles gab Walser im Gespräch zu: „Da ist uns doch in den Jahren zusammen etwas gelungen.“ Um zu ergänzen: „Freilich nicht nur mir, sondern wir haben da beachtliche junge Talente in der JuKa.“

Kein Thema war vorerst ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Man darf gespannt sein. Walser selbst bleibt Neukirch weiter verbunden, sei es, weil er einige JuKa-Musiker noch als Schüler weiter betreut oder weil er mit seiner Familie weiterhin in Neukirch wohnt.