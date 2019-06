Maria Maier zeigt im Rathaus Neukirch vielfältige Kunstwerke

Mehr als 40 Interessierte haben sich am Donnerstag von tropischen Temperaturen nicht abhalten lassen und sind zur Vernissage der Ausstellung unter dem Titel „Art’nVielfalt“ von Maria Maier ins Rathaus gekommen. Bürgermeister Reinhold Schnell sagte bei der Begrüßung, dass er sich darüber freue, dass in Neukirch seit 19 Jahren Kunst im Rathaus zu sehen sei. Aktuell gibt es nun Gemälde verschiedener Gestaltungsarten, Materialien und Kunstrichtungen zu bewundern. „Die Collagebilder sind meine Lieblinge“, sagte Maier. Ihr Sohn Tom Lahmar ergänzte in der Laudatio: „Vielfalt ist nicht nur das Motto, das ist ihr Stil.“ Buntheit und Vielseitigkeit, das bestätigte die Künstlerin, gehöre zum Leben, denn das sei schließlich bunt. So sind vom Kuh-Porträt mit Heiligenschein über Abstraktes, von zarten Formen bis zur großen expressionistischen Blumenwiese, höchst abwechslungsreiche Bilder zu sehen. Besucher können montags bis freitags zu den Öffnungszeiten des Rathauses die Kunstwerke betrachten und kaufen. Die Ausstellung läuft bis September. Foto: Olaf E. Jahnke