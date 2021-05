Mann tritt gegen Futterspender-Kasse

Weil ein 32-Jähriger am Montag kurz nach 17 Uhr beim Wildpark Sonnenhalde in der Kreuzweiherstraße mit roher Gewalt auf eine Geldkassette eines dort aufgestellten Futterspenders eingetreten hat, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts eines versuchten Diebstahldelikts gegen ihn. Laut Polizeibericht hatte ein Zeuge die Beamten verständigt, da der Tatverdächtige offenbar mehrmals gegen die Kasse trat, mutmaßlich um diese zu stehlen. Als der Zeuge den Mann ansprach, stieg dieser zügig in seinen Wagen und fuhr weg. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Mann kurz daruaf an seiner Heimanschrift antreffen.

Ob Sachschaden entstand ist momentan nicht bekannt. Auch ob er mit Diebstahlsabsicht gegen die Kasse trat, ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.