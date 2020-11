Ohne gültige Fahrerlaubnis war am Montag gegen 12 Uhr ein Autofahrer in der Kreuzweiherstraße in Wildpoltsweiler unterwegs. Der Mann wurde von einer Polizeistreife kontrolliert und zeigte lediglich einen ungarischen Führerschein vor, der, wie sich bei einer Überprüfung herausstellte, bereits seit drei Jahren abgelaufen war. Das Dokument wurde von den Beamten beschlagnahmt, erklärt die Polizei.