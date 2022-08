Lobpreisgottesdienst in Neukirch.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem es in einem Konzert im Juni schon die Möglichkeit gab, das Genre „Lobpreis“ kennenzulernen, fand an einem Sonntag im Juli ein Gottesdienst und mit anschließender Anbetung mit Lobpreisliedern in der Kirche in Neukirch statt.

Trotz heißen Temperaturen und anderen Veranstaltungen war der Gottesdienst gut besucht. In seiner Begrüßung freute sich Pfarrer Hof, dass eine Band um das Ehepaar Meschenmoser von der Gemeinschaft Immanuel aus Ravensburg und Markus Fischer aus Neukirch uns mit neuen anderen Klängen hilft, Gott zu loben und zu preisen. „Musik ist ein Instrument Gott näher zu kommen“. Pfarrer Hof möchte die Kirchenmusik aufwerten und die Bandbreite ausweiten „mal eine neue Platte auflegen und zeigen, dass es noch mehr Möglichkeiten an Kirchenmusik gibt“. Der Lobpreis unterscheidet sich von der normalen gewohnten Kirchenmusik. Nicht mit Orgel oder Bläsern wird der Gesang im Gottesdienst begleitet, sondern mit anderen Instrumenten, zum Beispiel mit Gitarre und Schlagzeug.

Auch die Lieder sind anders. 2015 war Pfarrer Hof bei der Mehrkonferenz in Augsburg. Dort hat er viele tief bewegte Menschen erlebt, was bei vielen Gottesdiensten vermisst wird. „Liegt es an der Predigt, am verkündeten Text der Heiligen Schrift oder an der Art und Weise des Zelebranten“ fragte sich Pfarrer Hof in der Predigt. „Ein bedeutender Faktor ist die Musik, was für Lieder gesungen werden, daran spürt man die Begeisterung der Gottesdienstbesucher“.

Die Liedtexte wurden an der Wand gezeigt. Beim Gesang waren die Gottesdienstbesucher mit Freude dabei. Die Lieder waren geprägt von alten Chorälen und neuen Liedern. Teilweise dauerte der Gesang an bestimmten Stellen länger als wir es im normalen Gottesdienst gewohnt sind. Es glich einem Anbetungslied.

Im Anschluss bestand die Möglichkeit in der Anbetung des Allerheiligsten zu verweilen und für eigene Anliegen um das Gebet zu bitten. Pfarrer Hof und Pfarrer Angelo haben im hinteren Teil der Kirche beim Beichtstuhl und in der Taufkapelle mit denen die es wollten, seelsorgliche Gespräche oder Beichtgespräche geführt. Die Band spielte dabei Anbetungslieder. Der nächste Gottesdienst mit Lobpreisliedern findet am Samstag 10. September um 19 Uhr in der Kirche in Neukirch statt. Herzliche Einladung dazu.