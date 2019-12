Land baut L 333 ab Pflegelberg aus

In der Gemeindratssitzung am Montag hat Jürgen Waldherr vom Regierungspräsidium Tübingen den Ausbau der L 333 mit gleichzeitiger Anlage eines Radweges auf der Südseite der Trasse vorgestellt. Zwar fällt der Großteil der Maßnahmen in den Wangener Bereich, der im Bereich Untere Argen verlaufende Radweg sowie ein Teil der neuen Radwegbrücke gehören aber noch zur Gemeinde Neukirch.

Leitmotiv der Planung sei der Ausbau im Bestand, daher orientiere sich die neue Fahrbahn soweit wie möglich an der bestehenden Trasse. In drei engen Kurvenabschnitten werde zur Verbesserung der Verkehrssicherheit vom Bestand etwas abgewichen. Aufgrund der Bedeutung der Landesstraße ist geplant, die Fahrbahn von derzeit 5,70 bis sechs auf sieben Meter zu verbreitern. Die Radwegbreite beträgt 2,5 Meter, bei einer Gesamtlänge von 1,5 Kilometern. Die Bauerlaubnis der Grundstückseigentümer liege vor, auch der Baugrund sei bereits untersucht worden, erläuterte Waldherr. Ein Planfeststellungs- oder Plangenehmigungsverfahren sei wohl nicht erforderlich.

Der Ortschaftsrat von Schomburg sowie der Gemeinmderat der Stadt Wangen haben dem Ausbau jeweils zugestimmt, Einvernehmen von Seiten der Gemeinde Neukirch besteht seit Montag ebenfalls. Zu den Kosten gibt’s bislang keine konkreten Angaben, Kostenträger ist aber ohnehin das Land Baden-Württemberg.

Jürgen Waldherr betonte, dass Zustand und Fahrbahnbreite der L 333 nicht mehr den aktuellen Anforderungen entsprächen. Auch die zunehmenden Schäden am Fahrbahnbelag und -rand seien mit Kleinreparaturen nicht wirksam zu beheben. Die Straße habe nicht nur für den Autoverkehr eine hohe Bedeutung, auch für die Radwegeplanung sei eine durchgehende Verbindung von Wangen und Friedrichshafen wichtig. Zwar bleiben die Kurven grundsätzlich bestehen, jedoch werde an einigen Stellen die Radien entschärft. Der Radweg soll südlich neben der Straße, getrennt durch einen Begrenzungsstreifen, verlaufen, bis zum Fahrbahnteiler in Primisweiler. Beginnen sollen die Ausbauarbeiten 2021. Bei einer Bauzeit von zwei Jahren rechnet Waldherr mit einer Vollsperrung für die Dauer von einem Jahr, darüber hinaus wird es Teilsperrungen geben

Bürgermeister Reinhold wertete die Ausbaupläne als „erfreuliche Botschaft“, Roland Schmid (CDU) betonte: „Gut, dass hier ein Unfallschwerpunkt entschärft wird.“ FW-Rat Alexander Mayer freute sich über gelungene Radwegverbindungen und regte an, anders als bei der kürzlich eingeweihten Strecke zwischen Elmenau und Tannau, „Absätze und Wellen“ zu vermeiden.