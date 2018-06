L 335: Mopedfahrer niest und verletzt sich schwer

Von Agence France-Presse

Wegen ihrer schweren Verletzungen nach dem Sturz von einem Kamel ist einer Frau ein Schmerzensgeld in Höhe von 70.000 Euro zugesprochen worden. Das Oberlandesgericht Stuttgart erhöhte in einem am Montag veröffentlichten Urteil die in erster Instanz festgelegte Summe von 50.000 Euro um weitere 20.000 Euro. Daneben sprach das Gericht der Klägerin Schadenersatz unter anderem für einen Verdienstausfall zu.

Ausritt auf Kamel endete mit Sturz Die damals 27-jährige Frau hatte sich im September 2012 im Landkreis Sigmaringen zusammen mit ...