Kreisfeuerwehrverband freut sich über Wachstum

Neukirch - Gut besucht ist am Freitagabend die Versammlung des Kreisfeuerwehrverbandes in der Mehrzweckhalle Neukirch gewesen. Der gastgebende Bürgermeister Reinhold Schnell stellte die „Vorallgäugemeinde“ augenzwinkernd als „Feuerwehrhochburg im Bodenseekreis“ vor, um dann umfangreich über Geschichte, Entwicklung, Einrichtungen und mehr zu referieren.

Der Vorsitzende Günther Laur nahm Stellung zur landrätlichen Aufforderung an Städte und Gemeinden, auf Besuche des Kreisbrandmeisters bei Hauptübungen und ähnlichem künftig zu verzichten. Dies sei nicht im Sinne eines kooperativen Verhältnisses. Laur warnte weiter: „Außerdem setzen die Bedenken wegen der Arbeitszeiteinteilung ein falsches Signal“, man hoffe auf eine „einvernehmliche Lösung.“

Landrat Lothar Wölfle räumte ein, das Schreiben habe für unerwartete Furore in Städten und Gemeinden gesorgt. Der Grund sei, dass sich beispielsweise im Katastrophenschutz und anderen Bereichen „im gut gefüllten Ressort von Henning Nöh“, inzwischen eine Bugwelle aufgebaut habe. Mehrfach beschwichtigte er: „Es wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird.“ Schließlich stellte er einen Antrag auf personelle Verstärkung in Aussicht.

Über diese Ankündigung zeigte sich Günther Laur erfreut. Er bilanzierte neben erfolgreicher Mitgliederwerbung einen Zuwachs in den Wehren und wies auf die gespendete neue Homepage des Verbandes hin. Da kein Nachfolger für den Vorsitz gefunden worden sei, stünde er noch maximal drei weitere Jahre zur Verfügung und entspreche so dem Wunsch der Vorstandskollegen.

Kreisbrandmeister Henning Nöh gab eine statistische Übersicht. 2018 sind 24 Jugendfeuerwehren aktiv gewesen (mit 686 Mitgliedern). Dazu 23 Freiwillige Feuerwehren (2271) und fünf Berufs- / Werkswehren (213) sowie 23 Alterswehren (739). Insgesamt habe sich mit 2484 (2017: 2416) Feuerwehrkameraden ein deutliches Plus ergeben. Man sei fast auf dem Höchststand von 1985. Wichtig seien auch Ausbildung und Jugendarbeit. So forderte Nöh: „Wir müssen weiter alles dafür tun, dass sich die Jugend mit dem Feuerwehrvirus infiziert.“

Im letzten Jahr, so Nöh, gab es 3437 Einsätzen, darunter 368 Brandeinsätze mit 16 Großbränden. Bei technischer Hilfeleistung, hat es 1443 Einsätze insgesamt gegeben. 265 Mal konnten Menschen gerettet werden, 268 Einsätze standen in Zusammenhang mit Hochwasser, Unwettern oder Sturmschäden. Hier sei künftig mit immer mehr Einsätzen zu rechnen, ist sich Nöh sicher. Hauptaufgabe sei die Rettung. Glücklicherweise habe es keine Toten bei Bränden gegeben, jedoch seien sieben Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen, bilanzierte Nöh. Weniger Verletzungen insgesamt hat es bei den Kameraden im Einsatz gegeben. Die Zahl böswilliger Alarme sei auf ein Prozent gesunken, (fünf Fälle von 744 Meldungen bei 390 Brandmeldeanlagen). Die Zahl der echten Alarme überwog mit 665 Fällen.

Nöh listete auch verschiedene Ausbildungen und Lehrgänge auf Kreis- und Landesebene auf. Klar sei: „Hier müssen wir immer am Ball bleiben.“ Besonderes Thema bleibe die Atemschutzprüfung, die 2018 nur 89 Teilnehmer geschafft hätten. Mit der Prüfung seien knapp 50 Prozent der Kameraden im Kreis befähigt. „Das reicht nicht“, forderte Nöh, „es sollten 80 Prozent sein – und eigentlich sollte jeder Aktive Atemschutzgeräteträger sein“. Nöh berichtete zudem vom Bau der neuen Löschboote. Das erste soll am 18. Juli in Betrieb genommen werden.

Kassier Klaus Erdenberger berichtete über eine Verbandskasse mit leichtem Minus, das man im Wirtschaftsplan 2019 wieder aufholen könne. Ähnlich einstimmig wie die Entlastung oder mit überwältigender Stimmenzahl fielen die Vorstands- und Ausschuss-Wahlen aus. Als Vorsitzender wurde Günther Laur bestätigt. Stellvertretende Vorsitzende wurden Klaus Dannecker und Franz Burkhart. Als Schriftführer wurde Claus Mecking, als Kassier Kai Kreuzer und als Jugendwart Björn Hussal gewählt. Der Vorsitzende Laur sprach von einem „überwältigenden Vertrauensbeweis“.