Kolping landet mit Binokelturnier einen „Volltreffer“

Zum zehnten Mal hat im Feuerwehrhaus das Preisbinokel der Kolpingsfamilie stattgefunden. Gekommen sind 48 Spieler, hälftig etwa aus der Neukircher Gegend, hälftig aus der weiteren Umgebung, so aus Horgenzell, Tettnang, Laimnau und Kressbronn. Für Bewirtung hat die Kolpingjugend gesorgt.

Der Gruppenleiter Junge Erwachsene, Raphael Stocker, der die Turnierorganisation für die Kolpingsfamilie leitet, freut sich, dass am Turnier auch der Vorsitzende des Diözesanverbandes Kolpingwerk, Eugen Abler, aus Bodnegg teilnimmt. Ulrike Hagg, zweite Vorsitzende der Kolpingsfamilie Neukirch, begrüßte die Teilnehmer. Besonders die Mischung gefällt ihr an dem Turnier: „Das geht von jung bis alt.“ Stocker betonte, dass die Spielerniveaus unterschiedlich seien, aber auch die Temperamente. Ehrgeiz gehöre dazu – aber das sollte nicht ins Verbissene gehen, denn: „Hauptsache, alle haben Spaß und Spielfreude.“

Um Sachpreise werden insgesamt drei Runden zu je zwölf Spielen ausgetragen. Zu jeder Runde werden die drei Spieler am Tisch neu zusammengelost. Es wird mit einem doppelten Satz altdeutscher Karten gespielt, allerdings umfasst das Ass, Zehn, König, Ober und Unter – ohne die manchmal übliche „Sieben“. Das sind also 40 Karten in den Farben Eichel, Blatt oder Schippen, Herz und Schellen. Die Variante „unten herum“, also ein Spiel ohne Stich zu gewinnen, gibt es beim Kolping-Turnier nicht. Ein paar festgelegte andere Regeln sind auch zu beachten, so ist Anreizen mit mindestens 200 Punkten Pflicht. Gereizt wird um den Dabb: Wer am höchsten reizt, macht das Spiel. Dabei müssen die Meldewerte gezeigt werden, gezählt werden beispielweise König und Ober ohne Trumpf mit 20 Punkten bis zur doppelten Familie einer Farbe mit 1000 Punkten. Der „Binokel“ bezeichnet den Schellen-Unter und Schippen-Ober und gibt 40 Punkte. Der „Doppelte Binokel“ hat je zwei der genannten Karten und bringt 300 Punkte. Nachdem der Spielmacher dem Dabb Karten entnommen und dafür andere aus dem Spiel wieder „gedrückt“ hat, meldet er die Kombinationen und gibt die Trumpffarbe an, es sei denn er spielt einen „Durch“ (alle Stiche), für den es ebenfalls 1000 Punkte gibt. Den höchsten Punktwert ergibt ein „Durch“ aufgelegt und verloren mit 3000 Punkten.

Bestimmt wird pro Runde ein Schreiber, er hat pro Spiel zu notieren: Reizwert, Stichwert, plus, minus. Die Werte werden dann zusammengerechnet und vom Schiedsgericht noch einmal kontrolliert.

Martin Fluck aus Neukirch hat im Vorjahr gewonnen, wie auch schon bei einem früheren Turnier. Er sagt zudem gut gelaunt: „Einmal bin ich Letzter geworden.“ Aber neben Taktik, gutem Gedächtnis, Konzentration und Aufmerksamkeit gehöre natürlich auch Glück dazu. In diesem Jahr hat es für ihn zum guten siebten Platz gereicht.

Zum Schluss, nach vielem Rechnen, gibt es als Preise Geschenkkörbe, die nach Wert differieren. Stocker: „Die Meldegelder gehen sämtlich in Preiskörbe und Trostpreise“.