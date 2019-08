Kleine Händler bieten ein vielseitiges Angebot und gute Preise

18 Ferienkinder haben ihre Decken ausgebreitet und ihr nicht mehr gebrauchte Schätze aus dem Kinderzimmer angeboten. Parallel zum Neukircher Wochenmarkt am Freitag haben die Kinder ihre Stände auf dem Kirchenvorplatz aufgebaut. Und das Angebot hat Zuspruch gefunden. Verkäufer, als auch Sabrina Wellhäuser und Sabine Hagg vom veranstaltenden Musikverein Wildpoltsweiler, waren zufrieden. „Tolle Sachen, mehr Kinder als erwartet und schon zu Marktbeginn reichlich Kaufinteressenten jeden Alters“, bilanzierte Wellhäuser. Sie mutmaßte, dass das sowohl am Wetter als auch an der Werbung auf Plakaten, im Gemeindeblatt und den sozialen Medien liegen könnte. Vom Gummistiefel bis zum Plüschtier, von Mini-Neopren über eine große Auswahl an Kinderbüchern bis zum Feuerwehr-Drehleiterwagen in zwei Varianten oder originellen Spiel-Haushaltsreinigungsgeräten war die Auswahl groß. Und manche kleinen Verkäufer haben – flohmarkttypisch – für das eingenommene Geld gleich ein Plüschtier beim Nachbarstand gekauft. Foto: Olaf E. Jahnke

