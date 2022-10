Kirchengemeinde Neukirch feiert Patrozinium

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Kirchengemeinde Neukirch feierte am ersten Oktobersonntag ihr Patrozinium. Der Gottesdienst mit Pfarrer Hof wurde musikalisch umrahmt vom Musikverein Neukirch. „Jeder ist eingeladen, durch sein Leben Zeugnis für den Glauben zu geben und sich nicht hinter anderen zu verstecken“, so Pfarrer Hof in seiner Predigt. Am Ende des Gottesdienstes blickte die Vorsitzende Christina Nuber auf ein bewegtes Jahr zurück.

Während die Wintermonate coronabedingt von Maske, Abstand, Ordnern und Livestream geprägt war, war die Freude groß, als alle Restriktionen wegfielen. Auf Basis einer Handreichung der Diözese muss sich jede Kirchengemeinde zum Heizen im Winter Gedanken machen. Da die Kirche mit Strom geheizt wird und Photovoltaik wegen Denkmalschutz nicht möglich ist, erarbeitet ein Fachplaner ein neues Heizkonzept. Da die Planungen der Bürgerenergie Neukirch konkreter wurden, hat der KGR den Beschluss, die Ölheizung in Pfarr- und Gemeindehaus durch Wärmepumpen zu ersetzen, gekippt und sich für einen Anschluss ans Nahwärmenetz entschieden.

Ein wichtiges Ereignis war die Umgestaltung der Dorfmitte und die Einweihung im Mai. Die Kirchengemeinde hat sich mit kleineren Baumaßnahmen an ihren Gebäuden beteiligt. Auch die Kirchenrenovierung beschäftigt den KGR. LED-Strahler, Mirkos und Lautsprecher sind erledigt. Putzausbesserung, Elektroarbeiten, Pendelleuchten und Anstrich sind überfällig. Neu waren Lobpreisgottesdienste. Für den Novembergottesdienst werden sing- und musizierfreudige Menschen gesucht. Der Jugendraum im Pfarrhaus, der Ende September eröffnet wurde, bietet für Jugendliche am letzten Freitag im Monat Gelegenheit Freunde zu treffen. Die Renovierung der Prozessionsfahnen steht auch an.

Das Grillfest Mitte Juli für die Ehrenamtlichen war ein voller Erfolg. Ende Juli fand im Anschluss an den Gottesdienst ein Umtrunk statt. Eine Gottesdienst-App informiert über Gottesdienste und Veranstaltungen und über aktuelle Änderungen. Ende Oktober/Anfang November sind die eintägige Frauen- und Männerwallfahrten nach Ellwangen. Ein neues Familiengottesdienst-Team wird gesucht, da das bisherige aufgehört hat. Die Musikgruppe für den Schülergottesdienst sucht Verstärkung.

Im Schlusswort dankte Frau Nuber im Namen von Pastoralteam und KGR den Ehrenamtlichen: „Ohne Ihr Engagement wäre ein Gemeindeleben nicht möglich“. Im Gemeindehaus fand ein Stehempfang statt.