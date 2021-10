Kirchengemeinde Neukirch feiert Patrozinium

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 1. Oktobersonntag feierte die Kirchengemeinde Neukirch mit Pfarrer Hof ihr Patrozinium, musikalisch umrahmt von einem Bläserquartett des Musikvereins Neukirch. In seiner Predigt sprach Pfarrer Hof über die Bedeutung des Rosenkranzgebets. Die gewählte Vorsitzende Christina Nuber gab einen Rückblick und einen Ausblick. Das Jahr war geprägt durch die Coronapandemie und den damit verbundenen Vorgaben. Ihr Dank galt dem Livestream-Team, das durch die Gottesdienstübertragung in den letzten Monaten die Mitfeier von zu Hause aus ermöglicht hat. Nun gibt es noch Livestream an besonderen Gottesdiensten, da aktuell mehr Gottesdienstbesucher da sind. Ihr Dank galt den Ordnern, durch deren Dienst seit eineinhalb Jahren Gottesdienste überhaupt stattfinden können.

Die Zeit war geprägt von Baumaßnahmen: Der Kirchplatz hat ein neues Gesicht bekommen, Lehrrohre wurden zur Kirche verlegt zur Versorgung mit den neuesten Technologien, Neubepflanzung der Beete und Renovation der Mauer am Pfarrhaus, Umbau eines Teils des Beichtstuhls zum Beichtzimmer und eine Mitarbeiterküche im Pfarrhaus. Zu den personellen Veränderungen: Mit Pfarrer Angelo wohnt seit Jahresende wieder ein Pfarrer im Pfarrhaus. Die langjährige Mesnerin Johanna Wenzler hat ihren Dienst beendet und ein neues Mesnerteam wurde gefunden. Bei den Blumenschmückerinnen gab es auch Veränderungen. Verstärkung für Winterdienst und Rasenmähen wird noch gesucht.

Zum Ausblick: Da das Denkmalamt aktuell keine Besichtigungen durchführt, muss die für Jahresende geplante Kircheninnenrenovierung verschoben werden. Kleinere Maßnahmen werden vorgezogen, zum Beispiel neue Strahlerschienen und Lautsprecher. Weitere Themen sind: Renovierung der Kirchenmauer (Nordseite) inklusive Neubepflanzung, Einrichtung Multifunktionsraum für Jugendarbeit und Besprechungen im Pfarrhaus, klimaneutrale Heizung für Pfarr- und Gemeindehaus.

Frau Nuber bedankte sich bei allen, die sich in irgendeiner Weise für eine lebendige Kirchengemeinde einbringen und hofft, dass im Frühjahr vielleicht wieder ein normales Gemeindeleben stattfinden kann. Pfarrer Hof dankte Frau Nuber für ihr großes Engagement im vergangenen Jahr. Nach einem Jahr Pause fand wieder ein Stehempfang (nach Coronavorgaben) bei gutem Wetter statt, diesmal auf dem neu gestalteten Kirchplatz und musikalisch umrahmt vom Musikverein Neukirch.