Kirche mischt die Karten neu

Bei den Entscheidungen und dem Verfahren ist der Eigentümer der Baugrundstücke „Goppertsweiler Halde“, die katholische Kirche, bisher nicht öffentlich in Erscheinung getreten. Aber als Eigentümer haben sich Vertreter am Dienstag vor Ort mit Pächter, Nachbarn, betroffenen Landwirten sowie Gemeindevertretern getroffen.

Den Anlass zum Treffen gab letztlich Landwirt und Pächter Helmut Broger, denn dieser hatte sich bereits im Vorfeld über die Wegsituation beschwert und Kontakt mit Rottenburg aufgenommen. Nun hätten sich beim Gespräch Kommunikationsdefizite und offene Planungsfragen zwischen Diözese und Gemeinde offenbart. „Die könnten eventuell doch noch zu einer Planänderung führen“, so Helmut Broger, ohne vorgreifen zu wollen. Thema des Treffens waren sowohl die zu bebauenden Grundstücksfläche als auch der Erhalt des landwirtschaftlichen Weges.

Festgestellt wurde dabei Nachbesserungsbedarf, der jedoch noch in Rottenburg und anschließend im Gemeinderat diskutiert werden muss. Vor allem die Erhaltung des landwirtschaftlichen Fahrweges am oberen Rand des Baugebietes liegt Broger nach wie vor am Herzen. Bisher regelt der Beschluss des Bebauungsplanes, dass der landwirtschaftliche Verkehr durch die Siedlung geführt wird. Dabei hat man zwar größere Straßenbreiten vorgesehen, die mit sechs Metern auch für Agrarfahrzeuge reichen. Helmut Broger sieht dagegen Schwierigkeiten: „Wenn da geparkt oder abgestellt wird, bleiben womöglich gerade mal 30 Zentimeter Spielraum bei einem großen Ladefahrzeug.“

Gegenargumente zur Nutzung des oberen Landwirtschaftsweges waren im bisherigen Verfahren von den Planungs- und Erschließungsgutachtern ebenso wie vom geologischen Gutachter gekommen (die Schwäbische Zeitung berichtete). Die Hanggrundstücke und das Aufreißen des Bodens könnten zu einem unangemessenen Aufwand führen. Ein möglicher Verlust von Grundstücksfläche – und damit von Veräußerungsgewinn – sowie ein beträchtlicher Aufwand zur Sicherung und Rückbau des alten Fahrwegs nach den Bauarbeiten vonseiten der Gemeinde oder der Bauherren spielten als Argumente ebenfalls eine Rolle.

Der Planungsfehler, den Broger bei der Infoveranstaltung angemahnt hatte, sei laut Gemeinde inzwischen behoben. Hier war der Weg quasi ins Leere gegangen. Vorgesehen sei im nachgebesserten Bebauungsplan, laut Bürgermeister, im Einvernehmen mit dem Grundstückseigentümer, ein weiterführender Schotterweg, der die landwirtschaftliche Nutzung auch ohne den oberen Weg ermögliche. Ob dieser nun doch kommt oder wegen des möglichen Erhalts des oberen Weges wegfällt, wird noch beraten werden müssen.

„Die Sache war ja eigentlich schon grundsätzlich beschlossen“, äußerte sich Bürgermeister Reinhold Schnell gegenüber der SZ. Nach dem Gespräch mit den Kirchenvertretern am Dienstag hätten sich jetzt jedoch Änderungen ergeben. Die Planungshoheit liege zwar bei der Gemeinde, die ihrer Informationspflicht lückenlos nachgekommen sei, erläuterte Schnell auf Nachfrage. Doch die Eigentümerseite habe nunmehr eine Lösung mit Beibehaltung oder Wiederaufbau des bestehenden Landwirtschaftsweges – anders als die Gemeinde – zunächst nicht ausgeschlossen. Wie der Neukircher Schultes weiter mitteilte, wollen nun die Kirchenvertreter nochmals über den oberen Weg beraten. Möglicherweise wird danach der Bebauungsplan samt eventueller zusätzlicher Kosten oder Mindererlöse doch noch einmal auf die Tagesordnung des Gemeinderates kommen.