Kinder feiern ihre eigene Fasnet

Die Dekoration und viele Kostüme der kleinen Mäschgerle und Eltern haben sich am Sonntag in der Mehrzweckhalle Neukirch dem Motto des Kinderballs angepasst.

Egal, ob da ein kleiner Taucher durch den Saal hüpfte oder sogar Strandretterinnen mit Rettungsequipment unterwegs waren. Beliebt waren freilich auch Prinzessinnen, Superhelden, Polizisten und auch Piratinnen. In den Pausen war jedenfalls die aufblasbare Palmendeko bei vielen Jungs recht beliebt. Das Programm gestaltete sich ebenfalls recht vielseitig.

Gestartet wurde mit der Kinder- und Juniorprinzengarde samt Junior- Prinzenpaar. Dann sorgte das durchaus fasnetserprobte Chaos-Orchester mit Lumpenkapellensound für besonderen Schwung und brachte Stimmung in den Saal, fast wie bei den Großen. Gerne genutzt wurden natürlich von den Jüngsten die Tanzrunden auf oder vor der Bühne.

Zahlreiche Aktionsstände, verteilt in der Halle, lockten in den Pausen oder zwischendurch. Die Künste der Ballonkünstler von „Luftballon-Bino“ waren natürlich sehr gefragt, genauso wie das Strandbildermalen. Die Kinder konnten aber auch ein Erinnerungsglas selbst herstellen, das ist wie eine eigene kleine Insel mit Sand, Muscheln und Mini-Strandzubehör. Ein kombinierter Popcorn,- Waffel- und Eisstand versprach ebenfalls zwischenzeitlichen Genuss.

Der Sportverein übernahm die Hallenbewirtung und Moderator Sezay Kalyoncu führte durch das den ganzen Nachmittag dauernde Programm. Er hätte sich gerne ein paar mehr Besucher gewünscht. Insgesamt zeigte er sich aber mit Stimmung und Ablauf recht zufrieden. Er sagte: „Dank der vielen Helfer und Mitwirkenden haben wir das bestens gestemmt.“

Für Begeisterung sorgten auch die Zauber-Show sowie das Mutter-Kind-Turnen. Neben weiteren „Überraschungen“ war auch die Neukircher Tanzgruppe Maskerade mit ihrem neuen Programm auf der Bühne zu sehen. Narrenzünftig ging es an diesem Nachmittag schon auf die Hochfasnet in Nuikil zu, am kommenden Samstag wird dort der Narrenbaum gestellt, dann folgt der große Hexenball mit zahlreichen Lumpenkapellen und tänzerischen Highlights.

Schließlich geht es am Sonntag mit dem Umzug durch Neukirch weiter, zu dem wieder reichlich Umzugsteilnehmer und Gäste erwartet werden.