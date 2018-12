Kiga-Ausbau liegt unter Kostenschätzung

Unter Anwesenheit von Architekt Peter Küchenmeister vom Neukircher Büro für Architektur und Design „planbar“ hat Kämmerer Robert Riedesser bei der Ratssitzung am Montag die Ergebnisse der Ausschreibung zum Kindergartenaus- und Neubau zusammengefasst. Dabei hatte er gute Nachrichten im Gepäck.

Erfreut äußerte sich Robert Riedesser über teils mehrfaches Interesse und ähnliche Preisniveaus: „Das ist für eine öffentliche Ausschreibung heutzutage doch eher ungewöhnlich.“ Auch dass man mit den Kosten unter der Schätzgrenze liege, sei erfreulich, so der Kämmerer. Bei der Kostenschätzung habe man bei rund 529 000 Euro gelegen. Das Ergebnis bei der Vergabe der ausgeschriebenen Gewerke liege bei 512 000 Euro. „Mit einem Plus von über 17 000 Euro liegen wir derzeit auf Kurs“, bilanzierte der Kämmerer.

Gauss hinterfragt Planungssicherheit

Bei den ausgeschriebenen ersten fünf Gewerken wurden folgende Aufträge vergeben: Für Rohbauarbeiten gab es neun Anfragen, fünf Angebote wurden abgegeben und mit rund 238 000 Euro bekam den Auftrag als günstigste Anbieter die Firma Geray aus Bodnegg. Die Zimmererarbeiten wurden für 63 500 Euro an die Firma Bernhardt aus Weingarten vergeben. An dieselbe Firma gingen die Arbeiten für eine vorgehängte und belüftete Fassade in Höhe von 54 000 Euro. Die Elektroarbeiten mit einer Auftragssumme von 152 000 Euro gingen an Elektro Weber + Sterk aus Meckenbeuren. Die fünfte und letzte Vergabe für Fundamenterder und Blitzschutz ging schließlich für 5400 Euro an die M+K Blitzschutzmontagen aus Ravensburg. Riedesser wies darauf hin, dass mit der Submission weiterer neun Gewerke bis zum 19. Dezember gerechnet werden könne.

CDU-Rat Walter Gauss sorgte sich zwar wie schon im Juli beim Grundsatzbeschluss generell um „stattliche Summen“ und hinterfragte die „Planungssicherheit“, votierte jedoch wie alle anderen Stimmberechtigten dennoch für die Vergaben.