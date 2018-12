In Neukirch wird ein Weihnachtsbaum Gassi geführt

Den Schwank „Ach, du fröhliche!“ von Bernd Gombold hat sich die Neukircher Kolpingsfamilie für ihr diesjähriges Weihnachtstheater ausgesucht. Bei dem Autor und den Spielern kann eigentlich nichts schiefgehen, ganz im Gegenteil: Für beste Unterhaltung ist gesorgt.

Der dreiaktige Schwank ist voll aus dem Leben gegriffen und das lebendige Spiel unter der Regie von Klemens Kollmann packt von der ersten Minute an. Wenn dann noch so realitätsnahe Szenen vorkommen wie bei den total verkaterten Männern, die am Morgen von Heiligabend partout keine Lust zeigen, bei den letzten Weihnachtsvorbereitungen mitzuhelfen, dann ist für Stimmung gesorgt.

Gombold beobachtet seine lieben Mitmenschen genau und so kommt einem gar manches Verhalten recht vertraut vor. Dass ein Schwank gut ausgeht, weiß man – und ist doch besorgt, wenn kurz vor dem Ende alles noch einmal auf der Kippe steht.

Nach vielen Jahren, in denen sie Regie geführt hat, steht Monika Stocker wieder einmal in einer Paraderolle auf der Bühne. „Endlich“, denkt man sich. Sie ist die lästige Nachbarin Martha, die ihre Nase überall reinsteckt, die nervt und nervt, und das mit einem Gesicht, das Bände spricht. Was für ein Leben, was für ein Temperament. Als Nachbarin möchte man diese Person ganz gewiss nicht haben, aber sie aus sicherer Warte zu beobachten und ein wenig schadenfroh zu sein, das ist schon ein Genuss.

Dafür dass Rita, die brave Frau des Hauses (Jutta Haselbach), fast ausflippt und ihre Koffer packt, hat man größtes Verständnis, wenn ihr Göttergatte Anton (Günther Lieberwirth) am Morgen von Heiligabend schnarchend im Wohnzimmer auf dem Sofa seinen Rausch ausschläft, wenn Bierflaschen malerisch um ihn herum verteilt sind und doch noch so viel zu erledigen wäre. Auch der sympathische Sohn Markus (Korbinian Butscher), der urplötzlich hinter dem Sofa auftaucht, hat einen Filmriss und partout keine Lust auf einen „Gummiadler mit 3000 Flugstunden“, sprich: die Weihnachtsgans, die noch gestopft werden muss. Aber er zeigt sich erstaunlich beweglich und wacht endgültig auf, als ihm seine Fast-Verlobte eine scheuert, weil er sie zwei Stunden in der Stadt hat warten lassen.

Julia Trautmann spielt apart seine Freundin Sabine und zeigt dabei genau die gewisse Art, die Frauen haben können, wenn sie ihrem männlichen Gegenüber haushoch überlegen sind und es ihn so wissen lassen, dass er es noch gut finden muss. Diese Sabine weiß mehr, als die Männer mit ihrem Filmriss ahnen. So kann sie auch den aufbrausenden Nachbarn Theo (Albrecht Hofer) bändigen, der tobt, weil man ihm des nachts seine Lieblingsweißtanne abgesägt und geklaut hat. Der Filmriss bringt die Männer arg ins Schwitzen, weil sie sich schon im Knast sehen, doch für die Zuschauer bringt er vergnügliche Szenen mit sich. Etwa wenn der blinkende Plastikbaum häufig „Gassi geführt“ werden muss – ein Gag, der sich dank des lebensechten Spiels hier nicht abnützt.

Eine boshafte Studie liefern auch Ritas Bruder, der Juwelier Karl-Otto (Heinrich Martin), und seine überkandidelte Frau Agathe (Alke Kübler-Söyleyici). Diese weiß, wie man den Mann herumscheucht, wie man die Versicherung schröpft und dabei die Nase über das gemeine Volk rümpft. Ihr Karl-Otto hat nur selten Gelegenheit auszubüxen, das Mitleid der Zuschauer ist ihm gewiss, aber schuld ist er schon selbst. Bei dem jungen Pärchen, das sich eigentlich an Heiligabend verloben wollte, wird es möglicherweise einmal anders laufen.

Ein vergnügliches Spiel mit prächtig besetzten Paraderollen. Eigens erwähnt sei Gerhard Klas und sein neues schickes, modernes Bühnenbild wie auch alle anderen Helfer hinter der Bühne.