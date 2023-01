In Neukirch sind die Sternsinger wieder unterwegs

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der Kirchengemeinde Neukirch waren die Sternsinger in der ersten Januarwoche zu Hausbesuchen unterwegs. Sie brachten den Segen in die Häuser und sammelten Geld für Kinder in Not. Die diesjährige Sternsingeraktion steht unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“. Der Kinderschutz und die Kinderpartizipation wie zum Beispiel Gleichbehandlung, Gesundheit, Schutz vor Gewalt, Recht auf Fürsorge, Soziale Sicherheit stehen dabei im Fokus. Beim Aussendungsgottesdienst am Neujahrstag freute sich Pfarrer Hof, dass sich nach zweijähriger Pause wieder Kinder in der Kirchengemeinde Neukirch auf den Weg machen um für andere Kinder, denen es nicht so gut geht, Spenden zu sammeln. Denn 2021 konnten coronabedingt keine Hausbesuche stattfinden und da es für das bisherige Organisationsteam noch keine Nachfolger gab, konnten 2022 auch keine Hausbesuche stattfinden. Spenden konnten aber trotzdem in der Kirche abgegeben werden. Die Kinder fanden dieses Jahr wieder viele offene Türen und Herzen von Menschen in der Kirchengemeinde. Das Spendenergebnis von 2020, als die Aktion noch normal stattfinden konnte, wurde getoppt. So darf die Kirchengemeinde Neukirch eine große Spendensumme von 5.428,76 Euro (in 2020 waren es 4.657,25 Euro) an notleidende Kinder weiterleiten. Danke an das neue Organisationsteam, das durch ihr Engagement ermöglicht hat, dass es wieder die Sternsingeraktion in der Kirchengemeinde gibt und an die Eltern, die ihre Kinder ermutigt und unterstützt haben, bei dieser Aktion mitzumachen.