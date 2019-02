Gut gefüllter Veranstaltungskalender in Neukirch

Mit vollem Fasnets-Programm sind die Neukircher im Januar ins Jahr gestartet, samt Hexenjubiläumsabend, Mega-Fasnetspartys und Riesenumzug. Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, folgen am 10. Februar das Narrenbaumstellen des Gorillaclubs Russenried und am 15. Februar der Kolping-Programmball. Außerdem werden als ein weiteres Fasnets-Highlight am 1. März noch ‚Nuikils’ Schule, Rathaus und Kindergarten „befreit“ und der Dorfball gefeiert.

Am 12. März feiert der Ortsverband des Sozialverbands Deutschland 50-Jahr-Jubiläum. Zum Frühjahr sollen am 23. März Neukirch und Argental wieder geputzt werden. Weiter in den Frühling geht es mit dem Doppelkonzert von Musikverein Wildpoltsweiler und der Dorfkapelle Goppertsweiler am 6. April. Musikalisches zum Osterfest bietet am 21. April das Osterkonzert des Musikvereins Neukirch. Aufs Maibaumstellen samt Maihock vor der Schule am 30. April folgen diverse Wanderungen am 1. Mai, dann wird in Goppertsweiler der Maibaum gestellt. Nach Himmelfahrtsgottesdienst und Prozession wird am Dambachhof am 30. Mai der Vatertagshock gefeiert.

Der Musikverein Wildpoltsweiler feiert vom 19. is 23. Juni sein ausgedehntes Sommerfest, gefolgt von den Goppertsweiler Sommernächten am 6. und 7. Juli. Vom 12. bis 14. Juli ist das Hexenfest der Feuerwehr in Hinteressach samt Feuerwehrfahrzeug-Einweihung und Oldtimertraktorentreff terminiert.

Während der Sommerferien gibt es wieder viele Ferienprogrammpunkte und die Schülerbetreuung der Grundschule. Am 22. und 23. September geht es mit dem Musikverein zum Sonnwend-Festwochenende Richtung Sommerabschluss.

Weiter in den Herbst weist am 19. Oktober das Herbstkonzert der Blasmusik der Dorfkapelle Goppertsweiler. Am 7. November laden Hockstube und Gemeinde zum Seniorenhock ein. Das Ende des Herbstes läutet spätestens das Herbstkonzert des Musikvereins Neukirch am 23. November ein. Schließlich warten neben diversen Adventsfeiern ab 26. Dezember die Theateraufführungen der Kolpingfamilie Neukirch und ab dem 27. die Schnurranten-Konzerte der Musikvereine Wildpoltsweiler, Neukirch und Goppertsweiler.