Grundschüler lernen Pritschen und Baggern

Die Neukircher Mehrzweckhalle ist an zwei Vormittagen in dieser Woche dem Volleyball gewidmet gewesen. Abgetrennt in zwei Hallen übten die 50 Grundschüler der dritten und vierten Klasse abwechselnd zusammen mit Vereinstrainern und Sportlehrern der Grundschule. Die AOK Baden-Württemberg unterstützt in diesem Schuljahr mit 47 Vereinen und dem Volleyball Landesverband Württemberg am 80 Schulen mit rund 6500 Schülern den Volleyballsport. Im Bezirk Süd finden die Aktionstage neben Oberzell, Bad Saulgau und Ulm noch in Neukirch statt.

An zwei Vormittagen sind den Kindern grundlegende Techniken des Volleyballs vermittelt worden. Vor allem wichtig: der Spaß am Volleyballsport. „Das ist eine tolle Abwechslung“, schwärmt Schulleiterin und Sportlehrerin Simone Fuoß-Bühler, „die Kooperation mit dem Sportverein bringt neue Impulse“. Vom TSV 1925 Neukirch sind von der Volleyballabteilung Adolf Lutz, Lisa Natterer und Carmen Sauter dabei. Lutz freut sich: „Also nach dem ersten Training sind schon zwei Kinder zum Sportverein gekommen.“ Und die Grundschüler sind in beiden Hallenteilen mit Begeisterung bei der Sache.

Die richtige Haltung finden

Das Pritschen wird erst einmal an Scheibe und Wand geübt. In Zweierteams geht es dann beim Baggern weiter. Zunächst soll die richtige Haltung gefunden werden – auch um Verletzungen zu vermeiden. Schülerinnen und Schüler legen sich ins Zeug, üben, probieren, trainieren mit leuchtenden Augen und roten Wangen. Schließlich gibt es zum Abschluss der Einheiten jeweils ein kleines Übungsspiel. Sportlehrerin Doreen Ogger ist gleich da, wenn es mal klemmt. Und TSV-Trainerin Carmen Sauter zeigt die richtige Haltung für Körper und Hände. „Toll, wenn die Kinder so begeistert dabei sind – einige weitere haben noch Interesse am Sportverein gezeigt“, sagt Sauter.

Volleyball hat in Neukirch einen besonderen Stellenwert. Schließlich ist in Neukirch eine deutsche Volleyball-Legende heimisch: Burkhard Sude. Der 203-fache Nationalspieler und langjährige Bundesligaspieler, fünfmalige Volleyballer des Jahres war auch Nationaltrainer der Beach-Volleyballerinnen und ist mit dem Spitznamen „Volley-Doc“ der Neukircher Zahnarzt.. Dazu kommt, dass die Narrenzunft Hexentröpfle seit Jahren regelmäßig ein großes Gaudi-Volleyballturnier organisiert.

Wie nachhaltig die Begeisterung beim sportlichen Nachwuchs anhält, wird sich zeigen. Erste Erfolge haben jedenfalls schon Interesse geweckt. Von der Initiativ-Organisation, der AOK gibt es zum Abschluss der Grundschul-Aktionstage noch eine Urkunde und ein T-Shirt. Schulleiterin Fuoß-Bühler bilanziert erfreut: „Die Kooperation und die Zusammenarbeit mit dem Sportverein war auch schon im Bereich Tischtennis und Handball klasse – das gilt im besonderen Maße auch für Volleyball.“

Damit genügend Kinder-Übungsvolleybälle zusammenkommen, habe man dankenswerterweise zahlreiche Leihgaben von der Tettnanger Gemeinschaftsschule Manzenberg und von der MTG-Wangen Bälle bekommen. Die Neukircher haben selbst nur 14 Kindervolleybälle – und freuen sich nach Aussagen von Schule und TSV durchaus über Spendenbälle.