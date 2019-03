Grosse Aufbruchstimmung ist spürbar

Die Kandidaten der Freien Wähler (FW) für die neue Legislaturperiode des Neukircher Gemeinderates stehen fest. Für einen Sitz im Ratsgremium der kommenden fünf Jahre bewerben sich drei Frauen und sechs Männer, wie die Freien Wähler mitteilen.

Bei der Nominierungsversammlung im Landhaus Köhle in Neukirch war grosse Aufbruchstimmung spürbar, verbunden mit der Hoffnung, im Wettbewerb mit der CDU weitere Sitze im Gemeinderat erobern zu können.

Beate Gauggel, amtierende Fraktionschefin der Neukircher FW, freut sich nicht nur über die volle Liste, sie spricht laut Pressemitteilung auch von einer „hohen Qualifikation“ der Kandidaten. „Wir haben die Jugend und die Lebenserfahrenen im Boot. Wir repräsentieren mit unseren Bewerbern einen breiten Querschnitt dessen, was Neukirch ist und in Zukunft braucht“, so die Gemeinderätin.

Den Freien Wählern Neukirchs geht es um ein „lebendiges Gemeindeleben“, um den „Erhalt und die nachhaltige Gestaltung der einzigartigen Landschaft, in die Neukirch eingebettet ist“, letztendlich um die „Neukircher Bürger, die ihre Gemeinde als Heimat ansehen sollen, weil sie sich dort wohlfühlen“, resümiert die FW-Vorsitzende. Alle Kandidaten würden mit viel Schwung und Elan in die Wahl gehen und würden sich auf die anspruchsvolle Aufgabe in der Kommunalpolitik freuen. Wohlwissend, dass die Zukunft der Gemeinde nur im kommunalen Miteinander und mit viel Bürger-Engagement zu bewältigen sei, hieß es abschliessend.

Die geheime Wahl der neun Wahlberechtigten wie das Festlegen der Reihenfolge auf dem Wahlzettel endete jeweils einstimmig.