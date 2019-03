Großer Frühjahrsputz: Neukircher finden weniger Müll als im Vorjahr

Neukirch und Umgebung sind am Samstag wieder gründlich und ehrenamtlich (frühjahrs)geputzt worden. Die Beteiligung der Vereine, der Schule und vielen Bürgern, die am Samstag bei schönstem Wettter Müll sammelten, konnte sich sehen lassen. Wennauch weniger Müll als im Vorjahr zusammenkam, wie die Bauhofmitarbeiter der Gemeinde bestätigten. Eigentlich eine gute Nachricht, wenn es da nicht immer noch Dutzende Säcke mit teils bizarren Funden gäbe. So berichtete Adolf Lutz von mehr als 30 Wodkaflaschen, die am Ortsrand lagen. Viele Schüler staunten über das massenhafte Vorkommen von Zigarettenkippen und die Hexengruppe hat hinter Goppertsweiler mehrere illegal entsorgte Mülltüten gefunden. Eine Schülerin hat ein Skateboard entdeckt, eine andere fand einen Riesennagel im Argenwald. Eine Schülergruppe meldete den Fund einer Spezialplane ganz in Ortsnähe. Gutschein-Preise gab es jeweils für die jüngste und die älteste Teilnehmerin, der Gruppenpreis ging mit 55 Teilnehmern an die Schüler-Lehrer-Elterngruppe vor der Gruppe des Fischereivereins Neukirch. Unter der Leitung der Gemeinderäte Beate Gauggel und Ralf Stärk sowie der Unterstützung von Gemeinde, Feierwehr und Fischereiverein ist der Müllsammeltag wieder ein Erfolg gewesen, der zum Abschluss von einem Vesper abgerundet wurde. Foto: Olaf E. Jahnke