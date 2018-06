„Goppertsweiler Halde“: Alles auf Anfang

Mehr als 20 Zuhörer sind am Montag in den Neukircher Ratssaal zur Gemeinderatssitzung gekommen. Das lag wohl am zweiten Tagesordnungspunkt: dem Bebauungsplan „Goppertsweiler Halde“. 2016 ist dafür der Bebauungsplan mit beschleunigtem Verfahren beschlossen worden. Nach laufendem Normenkontrollantrag durch einen Anlieger soll nun ein ergänzendes Verfahren als Regelverfahren mit Umweltbericht und ökologischem Ausgleich erfolgen. Der neue Anlauf wurde notwendig, weil sich herausstellte, dass der östliche Teil des Bauareals nicht vom Flächennutzungsplan umfasst war.

Udo Kienzle vom Häfler Bauplanungsbüro Kienzle, Vögele & Blasberg sprach von einer vorsorglichen Durchführung dieses ergänzenden Verfahrens. Für die vier außerhalb des Flächennutzungsplanes liegenden Grundstücke sei ein ökologischer Ausgleich ausgewiesen worden. Das sei mit Streuobstwiese und Hecke im östlichen Bereich im Anschluss an das Plangebiet erfolgt. Grundsätzlich unverändert gelassen wurde die sonstige Planung, einschließlich des Spielplatzes im unteren Teil des Westrandes. Ein Durchgang sei als Treppe vorgesehen worden, die Straße soll auch weiterhin sechs Meter breit bleiben. Wie Kienzle berichtete, habe ein zusätzliches Bodengutachten die Tragfähigkeit ohne negative Auswirkungen bezüglich der Grundwasserverhältnisse ergeben.

Kostenteilung ist nicht vorgesehen

FW-Rat Ralf Stärk wunderte sich über die mehrfach diskutierte steile Verbindungstreppe. Hier hätte als Alternative eine Ausarbeitung mit einem Weg am Rand der westlichen Bebauung erfolgen sollen. Diese Frage wurde aber nicht weiter verfolgt. Ferner fragte Stärk nach Mehrkosten für die Ausgleichsflächen und deren Unterhalt. CDU-Fraktionsvorsitzender Adrian Strauß schloss sich an und fragte: „Bleibt der unangenehme Teil an der Gemeinde hängen?“ Außerdem argumentierten die beiden Gemeinderäte mit einer Aufteilung der Kosten zwischen Diözese und Gemeinde. „Die Gemeinde hat sich verpflichtet“, räumte Bürgermeister Reinhold Schnell ein. Eine faire Teilung sei hier nicht vorgesehen.

Auch der landwirtschaftliche Verkehr auf der Zufahrts- und Erschließungsstraße sowie dem oberen Feldweg war wieder ein Thema. Nachdem in vorigen Sitzungen Tenor darüber herrschte, den oberen, als bloße Fahrspur definierten, Weg aus Gründen der Baukosten und Grundstücksflächenverluste wegfallen zu lassen, wurde dieser für die Nutzung für Landwirtschafts- und Baustellenverkehr erneut diskutiert. Dazu gab es auch zwei Gutachten vonseiten der Gemeinde und der Diözese. Die Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Beate Gauggel, fragte nach den Erschließungs- und Baukosten. Wie Erschließungsplaner Bernd Zimmermann vom Planungsbüro Zimmermann und Meixner mitteilte, liege man hier je nach Ausführung zwischen 260 000 und 430 000 Euro, wenn man, wie die Diözese bevorzuge, auf der sicheren Seite sein wolle. Bei der Hanglage würden aufwendige Betonmauern und Stützbauten notwendig. Problematisch, so Zimmermann, blieben die Flächeneinbußen bei den oberen Bauplätzen sowie die erheblichen Zusatzkosten. Lucia Mühlebach (FW) fragte nach der rechtlichen Situation im Zusammenhang mit dem Planungsumfang des Flächennutzungsplanes. Hier komme das sogenannte 13b-Verfahren, das im Baugesetzbuch gerade neu geregelt werde, für den Außenbereich infrage, erklärte Kienzle. Das ermögliche die Planung von bis zu 10 000 Quadratmetern zusätzlicher Fläche für Wohnraum im Anschluss des Flächennutzungsplanes.

CDU-Rat Adrian Strauß fragte nach der Begrenzung der Bauhöhe am östlichen Rand. Vonseiten der Planer hieß es, dass Einfamilienstandard gewünscht sei und die Ausgleichsbepflanzung die Gebäude ausreichend begrüne. Einstimmig beschlossen wurde ein erneuter Aufstellungs- und Entwurfsbeschluss für den Bebauungsplan „Goppertsweiler Halde“ – nunmehr im Regelverfahren nach BauGB. Ergänzend beschloss der Gemeinderat, die Träger öffentlicher Belange anzuhören, den Entwurf auszulegen sowie eine Bürgerbeteiligung zu ermöglichen.

Diese zeigten sich nach der Sitzung noch abwartend und wenig optimistisch. „Das Verfahren hätten wir uns anders gewünscht – als Dialog und demokratischer“, erklärte Ralf Müller-Kind aus Goppertsweiler.