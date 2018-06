Gleich vier Jubiläen locken nach Neukirch

Auch dieses Jahr wird in Neukirch wieder etwas los sein. Sei es die bevorstehende Fasnet, die mit Umzügen die Feierlaune hebt, die Kommunionsfeier oder das 175-jährige Jubiläum des Musikvereins. Fest steht: 2012 wird kein langweiliges Jahr für die Gemeinde Neukirch. Die SZ wirft heute einen Blick auf die wichtigsten Ereignisse:

Jubiläum: Auf gleich vier Jubiläen können sich die Neukircher freuen: Die Blutreitergruppe feiert am Sonntag, 13. Mai, ihr 100-jähriges Bestehen in der Turn- und Festhalle Neukirch. Ebenfalls 100 Jahre alt wird die Wasserversorgung Haslach, die ihrem Gründungstag am Freitag, 22. Juni, entgegenfiebert.

Auf 175 Jahre kann der Musikverein Neukirch in diesem Jahr zurückblicken und veranstaltet von Donnerstag, 14. Juni, bis Sonntag, 17. Juni, im Kunstdüngerlager eine große Jubiläumsfeier. Der Festakt steht bereits am Samstag, 31. März, in der Turn- und Festhalle Neukirch an, am Sonntag, 8. April, folgt das Osterkonzert und im Herbst schließlich am Samstag, 24. November, erklingt dann das Herbstkonzert.

Nicht zu vergessen ist der Musikverein Wildpoltsweiler, der den 50. Geburtstag seiner Partnerschaft zwischen dem Musikverein Wildpoltsweiler und dem Musikverein Mauls am Samstag, 20. Oktober, bejubelt.

Kunst, Musik und Feste: Den Auftakt macht der Narrenverein HoLa-Gi in der Fasnetszeit. Am Sonntag, 29. Januar, findet der große Umzug statt; am Freitag, 17. Februar, wird dann das Rathaus gestürmt und am Abend ein Dorfball veranstaltet.

Ein Doppelkonzert mit dem Musikverein Wildpoltsweiler und der Dorfkapelle Goppertsweiler gibt's am Samstag, 24. März. Musikalisch geht's auch bei den Sängern von Ton Art Neukirch zu, die von Freitag, 27. April, bis Sonntag, 29. April, jeden Abend ein Konzert in der Festhalle Neukirch veranstalten.

Rund um den Maibaum wird am 1. Mai getanzt, wenn traditionell der Maibaum gestellt wird. Das Sommerfest des Musikvereins Wildpoltsweiler findet von Donnerstag, 7. Juni, bis Sonntag, 10. Juni, im Festzelt in Wildpoltsweiler statt. Am 30. Juni und 1. Juli veranstaltet die Dorfkapelle Goppertsweiler ihr Sommernachtsfest. Auch die Freiwillige Feuerwehr Neukirch feiert - und zwar ihr Hexenfest am 7. und 8. Juli in Hinteressach. Bereits zum dritten Mal findet am 3. und 4. November der „Kunst&Musik“ Markt in der Turn- und Festhalle Neukirch statt. „Der Markt hat sich ganz gut bewährt, es waren sämtliche Künstler und Leute da“, freut sich Bettina Wäscher vom Bürgermeisteramt Neukirch über den Zulauf.

Im Dezember dann unterhält die Kolpingfamilie Neukirch mit Theater, das am Mittwoch, 26. Dezember, wie auch am Samstag, 29. Dezember, in der Turn- und Festhalle Neukirch aufgeführt wird.

Kirche: Auch in der Kirche werden wieder Feste gefeiert: Am Sonntag, 15. April, steht die Kommunion in Neukirch, die die Seelsorgeeinheit Argental organisiert, an. Im Herbst finden jeweils am Sonntag, 7. Oktober, wie auch am Sonntag, 11. November, von der Katholischen Kirchengemeinde Neukirch ein Patrozinium statt.