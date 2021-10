Glaubensweg-Tour 2021

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 2. Oktober 2021 konnte nach einem Jahr coronabedingter Pause wieder eine Glaubenswegtour stattfinden, diesmal auf dem Gebiet der Kirchengemeinden Tannau und Krumbach. Etwa 40 Pilgerinnen und Pilger waren dabei und feierten zu Beginn mit Pfarrer Hof und Pfarrer Angelo eine Hl. Messe in der Kirche in Tannau. Die beiden Pfarrer waren erstmals bei einer Glaubenswegstour dabei und konnten eine weitere Besonderheit der Seelsorgeeinheit, dem Glaubensweg, welchen es nicht überall gibt, ein Teilstück kennenlernen.

In der Predigt fragte Pfarrer Hof „Warum pilgern wir?“ Dazu zitierte er Hippokrates von Kos „Gehen ist des Menschen beste Medizin“ Pilgern als Grundhaltung des Menschen, als Mensch immer unterwegs sein und als Pilger als anderer Mensch zurückzukommen, das wünschte er uns für diesen Tag. An der ersten Station am Stein bei der Tannauer Kirche hörten wir Gedanken zu „Deine Hand fassen Vater“.

An der nächsten Station in Tannau an einer Hauswand hängt eine seltene Josefsdarstellung (Josef trägt ein Kind auf dem Arm), hörten wir aus dem Leben des Hl. Josefs. Beim Feldkreuz gab es Gedanken zum Kreuz und den 3 G’s Gottes (du bist gewollt, geliebt, gerettet). Bei der Mariengrotte in Ucht hörten wir ein Dankgebet. Verschiedene Wege war das Thema an der Annakapelle in Flockenbach. Zum afrikanischen Sprichwort „Wo Gott dich hingesät hat, da sollst du blühen“ hörten wir an einer Feldhütte Gedanken.

Unser nächstes Ziel: Das Lindele. 2005 wurde das Weltjugendtagskreuz durch die Seelsorgeeinheit getragen, ehe es über viele Kirchengemeinden nach Köln weitergereicht wurde. Aus diesem Anlass wurde hier ein Kreuz errichtet. Hier galt der Blick dem Weltjugendtag und einem Gebet von Papst Franziskus, besonders für die Jugend. Bei einem Feldkreuz in Baldensweiler, das anlässlich einer Lourdeswallfahrt errichtet wurde, hörten wir unter anderem aus dem Leben von Thea Angele, die in Oberlangensee geboren ist und in Lourdes geheilt wurde, und beteten zu Maria.

Schlusspunkt der Tour, nachdem wir noch am Feldkreuz in Dietmannsweiler Halt gemacht hatten, war die Georgskapelle in Dietmannsweiler. Das Bibelwort „Bittet so wird euch geben“ soll uns ermutigen auch zu bitten, wenn es aussichtslos ist. In diesem Sinne wurde diese Kapelle wie viele Kreuze als Dank für eine erhörte Bitte errichtet. Gestärkt durch den Segen und Vesper ging die Halbtagestour bei schönem Wetter zu Ende.