Genusswanderung von Neukirch zum Jägerweiher

Friedlich ziehen Schwäne durch den idyllischen Jägerweiher, das Ziel unserer Wanderung, die sich von Neukirch aus in leichtem Bergauf, Bergab durch Felder und Wälder im Westallgäuer Hügelland bewegt, auf Feld- und Forstwegen, oft auch auf schmalen Teersträßchen.

In der Ortsmitte von Neukirch hat es rund um Kirche, Rathaus und Schule genügend Parkplätze. Eine Übersichtstafel vor der Schule informiert über die Wanderwege rund um Neukirch. Wir beginnen unsere Rundwanderung zum Jägerweiher beim Rathaus, gehen zunächst die Schulstraße hinunter und biegen nach der neuen Mehrzweckhalle rechts in die Amselstraße. Sie führt an einem Waldstück entlang, linkerhand liegt die Josefskapelle. Am Ortschild von Bernried gehen wir nach links, dann rechts an den Häusern „am Dambach“ entlang und unterqueren die L 333 von Tettnang nach Wangen. Leicht ansteigend geht es auf der Bernrieder Straße geradeaus hinauf zu den Häusern von Einöden und dort rechts zum Waldrand, wo wir links abbiegen. Am Schorrenwald und an Feldern und Wiesen entlang erreichen wir bald das kleine Örtchen Oberrussenried. Immer wieder wird man innehalten, den Blick auch nach hinten zu den Bergen schweifen lassen und die Landschaft in sich aufnehmen. Wer mag, kann nun gleich in Oberrussenried den Wegweisern zum Jägerweiher und Café Nuber folgen und einen kulinarischen Abstecher zu Café und „IdeenReich“ machen.

Idyllisch gelegener Jägerweiher

Wir setzen dagegen unsere Wanderung fort, biegen in Oberrussenried bei der Bushaltestelle links ab und wandern nach Unterrussenried. Wo die Straße links abbiegt, folgen wir dem Wegzeichen geradeaus und gleich darauf leicht rechts in Richtung Schnaidt. Ein schmales Teersträßchen führt uns idyllisch in weitem Bogen am Waldrand hinab nach Schnaidt. Immer wieder sieht man Einödhöfe, einzelne Streuobstbäume oder –wiesen, vereinzelt auch Hopfengärten. Von Schnaidt ist es nur ein kleines Stück abwärts auf der Teerstraße, dann geht nach den Häusern der Wanderweg rechts hoch, läuft nahe der Hangkante und schlängelt sich durch den Wald zum Forstweg, der rechts zum idyllisch gelegenen Jägerweiher führt.

Außerhalb der Vogelbrutzeit (15. März bis 15. Juli) darf man im Naturschutzgebiet auch auf schmalem Pfad durch Wald und über eine Viehweide an der Westseite entlanggehen und so den Weiher umrunden, wir bleiben auf dem Forstweg am Ostufer und genießen den Blick über die Wasserfläche. Der vier Hektar große Weiher ist Ende der letzten Eiszeit als Schmelzwassersee entstanden und diente lange Zeit auch zum Mühlenbetrieb, heute als Angelgewässer.

Am Ende des Weihers führt der Weg leicht ansteigend hinauf zu einem großen Hof, wo rechts wieder ein Wegschild zu einem Abstecher in Nubers Café lockt. Der Weiterweg führt geradeaus – wir folgen der Beschilderung des Bodensee-Jubiläumswegs – und an der Biegung links zum Teersträßchen, das von Landolz herkommt. Dort gehen wir rechts und sind bald am ebenfalls unter Naturschutz stehenden Holzweiher. Auch hier laden ein paar Bänke zur Rast. Ein kurzes Stück geht es weiter durch den Wald, dann sieht man Neukirch vor sich liegen. Ein markierter Wiesenpfad zweigt links vom Teersträßchen ab und leitet unter der Straße von Tettnang nach Wangen hindurch direkt nach Neukirch hinein, wo man ebenfalls Einkehrmöglichkeiten findet.

Info: 11,5 km, ca. 3 Stunden.

Café Nuber: Öffnungszeiten beachten! Telefon 07528 / 17 00, www.nuberscafeideenreich.de). Landhaus Köhle in Neukirch, Telefon 07528 / 28 50.

www.landhauskoehle.de (hv)