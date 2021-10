Gedenktafel erinnert in Goppertsweiler an Thea Angele

Anlässlich des 100. Geburtstags von Thea Angele ist vor kurzem eine Gedenktafel in der Pfarrkirche Goppertsweiler enthüllt worden. Im Rahmen eines Gedenkgottesdienstes, den am Nachmittag des 24. September rund 30 Frauen und Männer in St. Martin besuchten, nahm Pfarrer Simon Hof die Enthüllung der Tafel vor. Sowohl die Lebensgeschichte der in Oberlangensee (Gemeinde Neukirch) geborenen Thea Angele ist darauf kurz dargestellt als auch ihre medizinisch nicht erklärbare Heilung. Im Mai 1950 war sie als erste Deutsche im französischen Wallfahrtsort Lourdes „wundersam geheilt“ worden, wie die katholische Kirche 1961 offiziell bekundete. Die junge Frau hatte seit mehreren Jahren an Multipler Sklerose gelitten und war zur Zeit des Lourdes-Aufenthalts vollständig gelähmt. Thea Angele (seit der Profess 1958 Schwester Maria Mercedes) starb im Alter von 82 Jahren, ohne je einen Rückfall in ihre Krankheit erlitten zu haben. Fotos: gb