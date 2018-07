Ganz ohne Köder: Holzweiherfest lockt viele Besucher an

Der Angelsportverein Friedrichshafen hat am Wochenende zum Holzweiherfest hinter Neukirch eingeladne. Zwar war das Wetter nicht wirklich gut, dennoch zählten die Veranstalter viele Besucher.

Schon der Dämmerschoppen am Samstag war gut besucht – und mit der Anzahl der Angelfreunde am Sonntag war man ebenfalls sehr zufrieden. Tobias Weiss, Vorsitzender des Angelsportvereins Friedrichshafen (ASVF), freute sich sehr über das Publikumsinteresse und stand persönlich am Fischgrill: „Schön, dass viele Häfler sich auf den Weg gemacht haben – aber auch aus der Neukircher Gegend sind zahlreiche Gäste gekommen.“

Als echte Angler seien die Angelsportler mit Zelten auch für schlechteres Wetter gut gerüstet gewesen – und fürs Angeln selbst war der bedeckte Himmel auch nicht schlecht. Rund 25 überwiegend jugendliche Angler durften – oft mit Erfolgserlebnis – am Sonntag ohne Angelschein unter Aufsicht ausprobieren, wie das mit dem Fischefangen funktioniert. Im Einsatz fürs Holzweiherfest waren zahlreiche der über 300 Mitglieder. Die Jugendangelgruppe beim Häfler Angelsportverein hat 25 bis 30 Mitglieder.