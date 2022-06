Fronleichnam in Neukirch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Kirchengemeinde Neukirch feierte das Hochfest des Leibes und Blutes Christi – Fronleichnam. Früh morgens als die Stationen vorbereitet wurden, waren die Neukircher Musikanten bereits im Dorf unterwegs und stimmten mit ihrer Musik auf den Festtag ein. Der Festgottesdienst mit Pfarrer Hof wurde musikalisch vom Musikverein Neukirch umrahmt. Mit Jesus in Gestalt des Brotes zogen die Gottesdienstbesucher mit Pfarrer Hof im Anschluss zusammen mit Musikverein und Fahnenabordnung in einer Prozession durchs Dorf. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause konnte diese wieder stattfinden. An den Stationen hörten wir in den Evangelien von Jesus, dem Brot des Lebens und empfingen den Segen. Nach der ersten Station begann es zu regnen und gewittern. An der dritten Station waren Regen und Gewitter wieder vorbei. Vergelt’s Gott an alle die zum Gelingen dieses Festtages beigetragen haben.