Fröhliches Richtfest für Kindergarten-Erweiterungsbau

Es geht bestens voran beim Neu- und Anbau des Kindergartens in Neukirch – das ist der Tenor beim Richtfest am Dienstag gewesen. Bürgermeister Reinhold Schnell (rechts im Bild) hat die Anwesenden begrüßt und fand viele Dankesworte für alle am Projekt beteiligten Unternehmen, Verwaltung und Gemeinderat. Architekt Peter Küchenmeister (links) schloss sich den Dankesworten an und bilanzierte: „Erfreulicherweise sind wir zeitlich und finanziell gut im Plan.“ Auch wenn durch die gleichzeitigen Renovierungsarbeiten an den Bestandsgebäuden immer wieder mal Überraschungen auftauchten. Besonderer Dank gebühre den Erzieherinnen in Kindergarten, Krippe und Tagesstätte für deren Geduld. Schnell wies darauf hin, dass ein Drittel der Finanzierung des 1,5-Millionen-Euro-Projektes gefördert sei. Da die Gemeinde im Lauf der Jahre in die Basisgebäude investiert habe, könne man sich auf ein gelungenes Ensemble freuen. Dann gab es den feierlichen Richtspruch und -trunk der Zimmerleute von Bernhardt Holzbau auf dem wohl bald gedeckten Dach. Weitere Baumaßnahmen und der Innenausbau folgen. Anschließend wurde das Richtfest mit kühlen Getränken gefeiert. Foto: Olaf E. Jahnke