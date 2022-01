Eine 33-jährige Ford-Fahrerin ist am Donnerstag gegen 18.45 Uhr auf der L333 in Uhetsweiler beim Bremsen auf schneebedeckter Fahrbahn in den Gegenverkehr geraten. Sie kollidierte mit einem Linienbus. An ihrem Auto entstand rund 7000 Euro Sachschaden. Am Bus beläuft sich dieser laut Polizei auf etwa 1000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.