Feuerwehr zieht positive Jahresbilanz

Feuerwehrkommandant Josef Nuber hat zur Hauptversammlung im Spritzenhaus mehr als 90 Teilnehmer begrüßt. Er startete gleich mit dem einzigen Wermutstropfen des Abends: „Nur zwei Feuerwehrkameradinnen hat Neukirchs Wehr.“ Sonst stimmten die Zahlen, erläuterte Nuber, mit einer Aktivenzahl von 73 und einem Durchschnittsalter von 33 Jahren. Nuber berichtet von 15 geleisteten Sicherungsdiensten in der Gemeinde.

Themen des Jahres waren die Beschaffung des HLF 10 mit viel Organisations- und Besprechungsbedarf sowie das 50-jährige Hexenfestjubiläum samt Leistungsabzeichenprüfung. Dazu berichtete Nuber noch von zahlreichen Ausbildungen und Lehrgängen sowie einer nicht immer einfache Einführung in ein neues Computersystem.

Außerdem bilanzierte der Feuerwehrkommandant insgesamt 21 Einsätze, darunter zwei Brände, vier Unwettereinsätze, zwei schwere Verkehrsunfälle und zahlreiche Ölspuren. Schließlich erwähnte er noch einen „Dauerbrenner seit 2006 in Diskussion“ – die lang fällige Umrüstung auf digitalen Funk.

Schriftführerin Christine Sauter konnte ein Resümee über viele Stunden Verwaltungsratsarbeit ziehen, hier sei das neue Löschfahrzeug ebenso Hauptthema gewesen, darüber hinaus die Organisation der Hauptübung und des Hexenfestes. Über Anschaffungen und Planungen für Einsatz- und Freizeitkleidung habe man ebenfalls diskutiert.

Beim Heisoilziaha“ ist noch Luft nach oben

Sauter berichtete auch von zahlreichen Aktivitäten der Kameradschaftspflege, vom Feuerwehr-Fußballturnier bis zur Maiwanderung, von Ausflügen und Grillaktionen bis hin zur Feuerwehrkameradenhochzeit. Nur beim „Heisoilziaha“ in Goppertsweiler hätte man sich ein besseres Abschneiden gewünscht.

Kassierer Bernd Beck legte mit einem Kassenplus von 13 000 Euro erfreuliche Zahlen vor. Auf Nachfrage erläuterte Bernd Beck, Grund für doppelt so viel Plus wie im vergangenen Jahr sei neben einem Veranstaltungstag mehr beim Jubiläums-Hexenfest auch sparsamere Ausflugskosten.

Hubert Hofer berichtet für die Altersabteilung von verschiedenen Aktivitäten.

Von einigen Aktionen der Jugendwehr erzählte Jugendfeuerwehrwart Timo Rief. Die Jugendabteilung sei derzeit mit 17 Kameraden besetzt, vier haben im Berichtszeitraum in die aktive Wehr gewechselt. Außerdem sei man inzwischen auch auf Facebook.

Kreisbrandmeister Michael Fischer sprach über die Vereinbarkeit von Feuerwehr und Privatleben. Auch die Neukircher Wehr sei „zu allem bereit“, was das Retten Schützen, Löschen und Bergen angehe. Fischer lobte die Kameraden als „zuverlässige Retter“, „Garanten für schnelle Gefahrenabwehr“ und als verlässlicher Partner der Gemeinde.

In seiner Ansprache äußerte Bürgermeister Reinhold Schnell Anerkennung für die beachtliche Mannschaftsstärke. Für die Gemeinde sei die Fahrzeugbeschaffung Hauptthema gewesen. Dass nun das dritte Neufahrzeug seit 2013 beschafft habe werden können, zeige auch die Anerkennung für die Aufgaben der heimischen Wehr. Dazu Schnell: „Die Feuerwehr ist uns wichtig.“ Investiert worden sei deutlich über eine halbe Million Euro bei laufenden Jahreskosten von 130 000 Euro.

16 Beförderungen gab es an diesem Abend und auch etliche besondere Ehrungen. So wurden 23 Feuerwehrkameraden mit dem erstmals verliehenen Feuerwehrehrenzeichen Baden Württemberg in Bronze geehrt, die Michael Fischer im Namen des Innenministers vergab. Drei Mal konnte er das Ehrzeichen in Silber für 25 Jahre aktiven Dienst verleihen.